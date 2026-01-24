Superada definitivament la sequera, aquest hivern està marcat per les llevantades i per episodis de neu a cotes baixes. Aquest dissabte, per exemple, la cota ha baixat fins als 300 metres i, en algunes zones, s'ha vist aiguaneu per sota. El Meteocat ha hagut d'activar un avís a 24 comarques i Protecció Civil enviar un missatge ES-alert al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i Ripollès. La nevada, que provoca problemes a les carreteres, deixa estampes de postal a mig Catalunya.
Un hivern com els d'abans: la neu emblanquina mig Catalunya
- Arnau Urgell i Vidal
- Responsable d'Impacte
Publicat el 24 de gener de 2026 a les 13:04
Actualitzat el 24 de gener de 2026 a les 13:58
- Nevada important a Molló, al Ripollès -
- Cedida per Pep Coma
- A Solsona s'han acumulat uns 5 centímetres -
- Ramon Estany
- Berga emblanquinada aquest dissabte -
- Lídia López
- Conductors posant cadenes a l'estació de Masella -
- Cedida a l'ACN
- El monestir de Sant Pere de Camprodon, ben blanc -
- Cedida per Daniel Rodríguez
- Retirada de neu al Solsonès aquest migdia -
- Ramon Estany
- Nevada a Sant Julià Sassorba, a Osona -
- Emili Vilamala
- Nevada a Prades, Baix Camp, a primera hora del matí -
- Cedida per Miguel Ángel López
- Un tractor retirant neu en un carrer de Camprodon -
- Cedida per Daniel Rodríguez
- Mercat setmanal de Berga passat per neu -
- Lídia López
- Emblanquinada a Ripoll on la neu s'ha combinat amb la pluja -
- Arnau Urgell
- La nevada als Ports, vista des de Tortosa -
- Agustí Descarrega
