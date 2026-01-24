24 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

FOTOS

Un hivern com els d'abans: la neu emblanquina mig Catalunya

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de gener de 2026 a les 13:04
Actualitzat el 24 de gener de 2026 a les 13:58

Superada definitivament la sequera, aquest hivern està marcat per les llevantades i per episodis de neu a cotes baixes. Aquest dissabte, per exemple, la cota ha baixat fins als 300 metres i, en algunes zones, s'ha vist aiguaneu per sota. El Meteocat ha hagut d'activar un avís a 24 comarques i Protecció Civil enviar un missatge ES-alert al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i Ripollès. La nevada, que provoca problemes a les carreteres, deixa estampes de postal a mig Catalunya.

Cedida per Pep Coma
  • Nevada important a Molló, al Ripollès -
Ramon Estany
  • A Solsona s'han acumulat uns 5 centímetres -
Lídia López
  • Berga emblanquinada aquest dissabte -
Cedida a l'ACN
  • Conductors posant cadenes a l'estació de Masella -
Cedida per Daniel Rodríguez
  • El monestir de Sant Pere de Camprodon, ben blanc -
Ramon Estany
  • Retirada de neu al Solsonès aquest migdia -
Emili Vilamala
  • Nevada a Sant Julià Sassorba, a Osona -
Cedida per Miguel Ángel López
  • Nevada a Prades, Baix Camp, a primera hora del matí -
Cedida per Daniel Rodríguez
  • Un tractor retirant neu en un carrer de Camprodon -
Lídia López
  • Mercat setmanal de Berga passat per neu -
Arnau Urgell
  • Emblanquinada a Ripoll on la neu s'ha combinat amb la pluja -
Agustí Descarrega
  • La nevada als Ports, vista des de Tortosa -

Et pot interessar