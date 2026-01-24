El Meteocat amplia i intensifica els avisos per neu: 22 comarques en alerta

El temps continua molt revoltat. Tal com s'esperava, un nou front impulsat per la borrasca Ingrid està deixant precipitacions a bona part de Catalunya. Aquest fet, combinat amb l'arribada d'aire fred, ha provocat que la cota de neu hagi baixat de manera molt considerable. En aquest sentit, el Meteocat ha ampliat territorialment i intensificat els avisos per la possibilitat de nevades a cotes baixes i afecten un total de 22 comarques.
Sis comarques amb avís taronja
Avui hi haurà força disbauxa de cotes. En general, se situarà al voltant dels 600 metres, però a l'oest i al centre de Catalunya pot baixar fins als 400 metres, localment per sota. Aquest fet provoca que es pugui veure nevar a bona part de l'altiplà i de la Catalunya Central, en punts elevats del Vallès i del Camp de Tarragona, a l'entorn del Montseny i també del nord de les comarques de Girona.
Més enllà del total de comarques afectades per l'avís -entre les quals totes les del Pirineu, però també moltes on no és habitual- destaca que n'hi ha sis en avís taronja per la probable acumulació de 5 centímetres a partir de 700 metres. Al matí són el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i la Selva, mentre que a la tarda el risc màxim es desplaça a l'Alt Empordà. A part, es pot veure nevar en altres zones com punts elevats de Ponent -a les Garrigues ja neva aquest matí- o de les Terres de l'Ebre.
Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla Neucat en fase d'alerta. És molt probable que hi hagin afectacions a la xarxa viària en un dissabte on la mobilitat tornarà a ser complicada pels problemes a Rodalies i el tall de l'AP-7 a la zona de l'Alt Penedès.
Avís per neu (dissabte 24 de gener)
Possible superació de 5 cm de gruix de neu a 700 metres. Risc 2/6
Matí (fins a les 13:00 h)
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Berguedà (taronja)
- Solsonès
- Garrotxa
- Alt Empordà
- Selva (taronja)
- Osona (taronja)
- Ripollès (taronja)
- Lluçanès (taronja)
- Moianès (taronja)
- Bages
- Segarra
- Anoia
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Priorat
- Baix Camp
Tarda (a partir de les 13:00 h)
- Garrotxa
- Ripollès
- Alt Empordà (taronja)
- Osona
- Lluçanès
- Moianès
- Bages
- Segarra
- Anoia
- Selva
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental