Adeu temporal Harry, hola borrasca Ingrid

Quan deixarà de ploure? Aquesta és una de les preguntes que molts catalans es fan. I si són amants del sol i l'estabilitat, portem males notícies. Aquest dijous -especialment al matí- estarà marcat per un temps inestable a l'espera que un front impulsat per la borrasca Ingrid pugui portar dissabte més pluja i neu a cotes baixes.
Quin temps farà aquest dijous?
El temporal Harry ja és història. Després de dies afectats per una depressió mediterrània, ara és el torn de fronts atlàntics. Malgrat que és una configuració atmosfèrica que no acumula quantitats molt abundants, els pròxims tres dies poc o molt plourà cada dia.
Aquest dijous, de fet, s'esperen precipitacions a qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya Central i el litoral i prelitoral central. De fet, només quedaran lliures d'aigua les Terres de l'Ebre i Ponent. Malgrat que les quantitats en general seran minses, en punts de la depressió Central poden arribar a 20 litres. La cota de neu, per cert, se situarà a 1.200 metres, però localment pot baixar.
La tarda, en canvi, serà molt més tranquil·la. Pràcticament, només podria caure quatre gotes a la Val d'Aran -neu- mentre que a la resta el sol dominarà o es veurà enterbolit per núvols a la meitat est.
Hi ha avisos activats?
Sí, després d'unes hores sense avisos, tornen aquest dijous. Són per vent -risc 2/6 de superar ratxes de 90 km/h- i només afecten quatre comarques: l'Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià.
I divendres i dissabte?
Un nou front deixarà precipitacions entre la matinada i el matí de divendres, especialment al terç oest, mentre que a la tarda el temps es tornarà a estabilitzar. Ara bé, la borrasca Ingrid -batejada d'aquesta manera pel servei meteorològic portuguès- es farà notar especialment dissabte.
Baixada de temperatures, precipitacions més importants i una cota de neu que, atenció, es podria situar entre els 500 i els 600 metres. Caldrà seguir-ho perquè si es confirmés, es podria veure nevar a punts poc habituals.