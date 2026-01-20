L'actuació d'urgència que ha salvat Girona d'inundar-se

Hi ha vegades que les fatalitats s'encavalquen mentre altres, sortosament, on els esdeveniments s'alineen. Aquest podria ser el cas de Girona que ha evitat possibles inundacions al centre de la ciutat per la llevantada gràcies a una actuació d'urgència realitzada la setmana passada. Concretament, es van retirar 530 tones de sediments de sota la plaça Catalunya, un punt crític de l'Onyar, ja que el riu passa per dins d'un túnel.
Primera retirada des del 2006
L'any 2006 va ser l'última vegada que l'Ajuntament de Girona va retirar sediments que s'acumulaven al riu Onyar, segons explica el regidor Sergi Cot en declaracions a Nació. Al llarg d'aquests vint anys s'han anat acumulant fins a 530 tones de sediments a sota de la plaça de Catalunya. Mentrestant, l'única activitat que s'ha fet ha estat retirar canyes que n'afectaven la renaturalització o restes d'arbres que s'acumulaven després de grans riuades o pluges.
Les feines van començar la setmana passada, dies després de la llevantada de Nadal. Aleshores, l'increment del cabal de l'Onyar va empènyer un tronc de grans dimensions que va quedar entravessat entre els pilars que sostenen la plaça sobre del riu.
L'actuació es va completar dissabte, just quan va començar el temporal, que inicialment va afectar la meitat oest del país. A partir de la matinada de diumenge a dilluns, amb el gir dels vents cap a llevant, les comarques gironines van passar a rebre la quantitat més gran de precipitacions. A Girona ciutat, per exemple, en 36 hores ja s'acumulen uns 151 litres.
“Teníem clar que aquest hivern hi hauria temporals, però evidentment no podíem assegurar que seria just després d'acabar la retirada”, admet el regidor d'Acció Climàtica.
“Aquest temporal s'ha acostat al Glòria”
El cabal de l'Onyar a Girona ha arribat aquest dimarts al migdia a 430 m3/s, abans de començar a baixar de manera molt lenta. “S'ha acostat força al Glòria”, reconeix Sergi Cot. Aleshores, la punta màxima va ser d'uns 535 m3/s, que no van provocar el desbordament, però van contribuir a les inundacions aigües avall de l'aiguabarreig amb el Ter.
Avui s'hauria inundat la zona de plaça Catalunya sense la retirada dels sediments? “No ho podem saber, però no és descartable que en aquest punt hagués sobreeixit”, explica el regidor gironí. “El que és evident és que ha tingut un efecte positiu”, afegeix.
Des del consistori gironí -que s'ha arribat a demanar el tancament dels comerços de la zona i que els veïns pugessin en pisos superiors- es considera que aquest era el punt més crític i que en un futur caldrà repetir l'operació perquè aquest i els següents temporals hi tornaran a acumular sediments.