Un nou temporal Glòria? Així serà la llevantada

Just ara fa sis anys un temporal va assotar Catalunya i bona part de la península Ibèrica. Feia poc temps que es batejaven i el nom de Glòria ha quedat fixat en l'imaginari popular. Quatre dies de precipitacions, fort onatge i vent, entre 200 i 500 litres a bona part del país, desbordaments de rius, quatre morts i una factura multimilionària.
Aquell temporal va ser una llevantada en ple gener. Una situació que es torna a produir aquest 2026 amb la borrasca Harry. Ara bé, estem davant d'un nou Glòria? Els meteoròlegs Mònica Usart (RAC1), Eloi Cordomí (TV3 i Catalunya Ràdio) i Sarai Sarroca (Meteocat) admeten algunes similituds, però coincideixen que “ni de bon tros” s'assoliran els registres del gener de 2020.
No totes les llevantades són iguals
El temporal Harry ha tingut un primer episodi marcat per vents de xaloc. Una situació que, tal com es preveia, ha deixat més de 100 litres -puntualment fins a 140- en bona part del vessant sud de l'Alt Pirineu, del Camp de Tarragona i també punts de Ponent i la Catalunya Central.
Des d'aquesta matinada els vents han girat cap a l'est. “Tenen molt recorregut marítim i, per tant, molta humitat”, explica la física Mònica Usart. És l'element definitori de les llevantades, la situació que pot provocar majors acumulacions d'aigua a bona part de Catalunya, especialment a les comarques gironines i al voltant del Montseny.
Ara bé, no totes les situacions són iguals. “L'aire fred en altura i la configuració de les isòbares era més bona en el Glòria per assolir acumulacions extraordinàries”, apunta Eloi Cordomí. En aquella ocasió, a més, la borrasca mediterrània de fet era un cicló extratropical que es va situar en el lloc “perfecte” després de creuar la península Ibèrica. També aleshores, afegeix la geògrafa Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, va nevar a cotes relativament baixes mentre que ara difícilment ho farà per sota dels 1.400 metres.
Ploure sobre mullat amb embassaments plens
Una de les coincidències dels dos temporals és que no s'afronten amb una situació de sequera sinó amb els embassaments plens. El gener del 2020 fregaven el 80% i unes precipitacions tant persistents com intenses van fer que sobreeixissin i provoquessin greus inundacions aigües avall, especialment a Girona i al Baix Ter.
En aquesta ocasió, el sistema Ter-Llobregat s'encaminava cap al 90%, però a diferència de fa sis anys, l'Agència Catalana de l'Aigua va començar a obrir comportes el passat dijous. El cabal de sortida de l'embassament de Susqueda aquest diumenge multiplicava per 20 el que es deixa anar habitualment en aquesta època de l'any.
En aquest sentit, la llevantada descarregarà quantitats molt abundants de pluja -entre 50 i 100 litres, puntualment per sobre- després de ja dos dies de temporal. Plourà sobre mullat, però allà on ho farà amb més força seran les comarques gironines, on fins ara els registres han estat menors. Si el vent es manté de llevant -alguns models apunten que poden girar a gregal- zones com el Montseny també viuran precipitacions importants.
Entre mig i un metre de neu nova
La neu continuarà descarregant al Pirineu, però en aquest segon episodi se centrarà a l'oriental. “Segurament s'acumularà entre mig metre i un metre de neu nova al Ripollès”, coincideixen els tres meteoròlegs. Una situació que incrementarà gruixos ja molt elevats i que en punts com Vall de Núria no es produïen des de 2001 en aquesta època de l'any.
“Aquest gener està mantenint la tendència d'un desembre molt plujós i nivós, malgrat que l'hivern acostuma a ser la segona estació més seca a Catalunya”, destaca la directora del Meteocat. En aquest sentit, Cordomí explica que els patrons meteorològics tenen tendència a repetir-se, siguin anticiclons, entrades de nord o ara amb llevantades. “El desembre i gener acostuma a estar marcat per la calma, però tampoc és excepcional el que està passant”, afegeix la meteoròloga de RAC1.
Més enllà que “ni de bon tros” aquesta setmana s'assoliran els registres del Glòria, Protecció Civil ha fet una crida a la prudència, ja que als efectes de les pluges -inundacions locals i possibles desbordaments de rius-, s'hi ha de sumar un temporal marítim que a la Costa Brava podrà assolir onades de fins a 5 metres i ratxes de vent important. A més, el risc d'allaus continua augmentant i, en funció de la zona, és marcat (3 en una escala de cinc) o fort (nivell 4).