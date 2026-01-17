Neva sobre nevat: el Pirineu oriental té els millors gruixos des d'inicis de segle

Un dels moments màgics que es pot viure a Catalunya és quan el cremallera de Núria supera l'últim túnel i s'obre tota la vista del santuari i el pla de Sant Gil. Qui ho ha fet aquest dissabte ha pogut gaudir d'una estampa espectacular. El temporal Harry ha tornat a portar la neu deixant entre 10 i 15 centímetres més.
Vall de Núria -com la resta del Pirineu oriental- va patir de manera extrema la sequera. La manca de precipitacions -i les temperatures suaus- deixaven un paisatge on el marró de l'herba seca dominava i el blanc esdevenia excepcional. Com ha passat amb els embassaments, la situació ha girat com un mitjó i, actualment, les muntanyes del Ripollès tenen els millors gruixos des d'inicis de segle en aquesta època de l'any.
Multiplicar per sis la mitjana
L'estació automàtica de Vall de Núria té avui 74 centímetres de neu, fruit principalment de tres episodis: la llevantada de Nadal i Sant Esteve, la pertorbació del 9-10 gener i la d'aquest mateix dissabte. Segons les dades del Meteocat, pràcticament multiplica per sis la mitjana, ja que a mitjan gener l'habitual serien uns 15 centímetres. En quatre dècades de dades de l'estació de l'Aemet, només queda per sota del 2001.
Al refugi de Pastuïra, segons l'estació de l'Institut Geològic de Catalunya que hi ha per sota de la base de Vallter, ja es freguen els 90 centímetres, quan l'habitual serien uns 12. A la Cerdanya, per la seva banda, els valors d'observatoris com Malniu o el Cadí també són molt més altes que la mitjana, però amb una desviació menor que al Ripollès.
Al Pirineu occidental, en canvi, hi ha gruixos que varien entre els 70 cm d'Espot i els 125 del port de la Bonaigua. Malgrat que fins aquesta setmana se situaven entre els valors normals, la primera part del temporal Harry -que ha deixat fins a mig metre de neu nova a l'Alta Ribagorça- ha deixat la situació per sobre la mitjana.
Neva sobre nevat: arriba la llevantada
Les precipitacions tornaran a fer augmentar el risc d'allaus, com ha advertit Marc Reixach, sergent dels Bombers GRAE. On la situació es complicarà les pròximes hores serà el Pirineu oriental. A mesura que els vents passin a ser component est, el temporal es convertirà en una llevantada i pot acumular mig metre, deixant gruixos excepcionals, ja que nevarà sobre nevat. "Aquest cap de setmana la gent s'hauria de quedar a casa", ha assegurat el responsable del cost d'emergències.
La primera part de l'episodi ha baixat la cota als 1.000 metres a l'Alt Pirineu -ha arribat a nevar al Pont de Suert, a només 850 metres- mentre que al Ripollès s'ha situat per sobre dels 1.500, una situació que es mantindrà oscil·lant els pròxims dies.
Cal recordar que el Meteocat manté activat un avís per la nevada a totes les comarques del Pirineu i el Prepirineu, inclòs el Berguedà i el Solsonès.