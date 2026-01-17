Els Bombers reclamen evitar activitats a la muntanya per un risc d'allau que augmentarà

Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a no fer activitats de muntanya aquest cap de setmana, davant la previsió de pluja i neu que afectarà el país durant uns dies. "Fem la crida a què tothom es quedi a casa, que la gent no vagi a la muntanya", ha afirmat a l'ACN el sergent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Marc Reixach.
La primera recomanació és seguir les previsions meteorològiques i, en cas d'anar a la muntanya, fer-ho amb l'equipament adequat, com un sistema de capes, una sonda, una pala, grampons, el mòbil carregat i pneumàtics de neu o cadenes al vehicle, entre d'altres. Ha alertat també que el risc d'allau s'incrementarà, dissabte i diumenge al Pirineu occidental i dilluns a l'oriental.
Entre les sis del matí i el migdia d'aquest dissabte, els Bombers han atès 46 avisos, però cap d'ells de gravetat. La major part han estat per despreniments i esllavissades, acumulacions d'aigua i per la caiguda d'arbres.
El cos d'emergència, però ha volgut alertar especialment per la situació a l'alta muntanya. En aquest sentit, Reixach ha recordat que estan activats tant el Neucat com l'Inuncat i per això ha fet una crida a la responsabilitat.
En primer lloc, ha demanat que la gent s'informi pels canals oficials -Meteocat i Protecció Civil-. Si finalment s'opta per fer l'activitat, cosa que insisteix que està desaconsellat aquest cap de setmana, ha afirmat que cal portar l'equipament adequat, ja que les condicions són dures. També ha apuntat que cal informar algú de la zona a la qual es vol anar i de la ruta que es vol fer. A més, ha dit que cal adaptar l'activitat al nivell físic de la persona.