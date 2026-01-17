El temporal Harry afluixa diumenge: 30 comarques en alerta aquesta matinada

El temporal Harry ha acumulat aquest dissabte fins a 85 litres al Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu mentre que les quantitats també han estat molt abundants a altres comarques com la Noguera, el Pallars Jussà, el Solsonès i el Bages. A mesura que avanci la nit, les precipitacions tendiran a avançar cap a les comarques gironines, zona on pràcticament no ha plogut fins ara.
El primer episodi del temporal continuarà aquest diumenge, però ho farà especialment de matinada. És en el primer quart del dia en què el Meteocat manté fins a 30 comarques en alerta bàsicament per la possible superació del llindar de 100 litres en 24 hores. També es manté l'avís per neu al conjunt del Pirineu -la cota pot pujar a 1.400-1.600 metres- mentre que el d'intensitat queda limitat a l'extrem nord-est: Alt i Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany.
De fet, a partir de les set del matí deixarà d'haver-hi avisos actius. Les precipitacions podran continuar al llarg de la jornada, però progressivament seran més febles i disperses. D'aquesta manera, el temporal afluixarà fins que els vents girin i s'acabi convertint en una llevantada que afectaria principalment les comarques gironines si els models no canvien.
A continuació, tots els avisos actius emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya.
Diumenge 18 de gener
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill: 3/6.
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça (taronja)
- Pallars Sobirà (taronja)
- Pallars Jussà (taronja)
- Alt Urgell (taronja)
- Cerdanya
- Solsonès
- Berguedà
- Ripollès
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 3/6. Al Pirineu, Prepirineu i prelitoral la precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades.
- Solsonès (taronja)
- Berguedà (taronja)
- Ripollès
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça (taronja)
- Pallars Sobirà
- Pallars Jussà (taronja)
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Garrotxa
- Osona
- Bages
- Selva
- Vallès Oriental
- Maresme
- Vallès Occidental
- Anoia
- Baix Llobregat
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Conca de Barberà (taronja)
- Alt Camp (taronja)
- Baix Camp (taronja)
- Tarragonès (taronja)
- Priorat (taronja)
- Alt Empordà
Avís per intensitat de pluja
Possible acumulació de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Perill màxim 1/6. Localment la precipitació anirà acompanyada de tempesta.
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Pla de l'Estany
- Gironès
Dilluns 19 de gener
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 4/6. La precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades en un episodi que es mantindrà fins dimarts.
- Ripollès
- Garrotxa
- Selva
- Pla de l'Estany
- Gironès
- Selva
- Baix Empordà
- Alt Empordà (taronja)
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill: 1/6.