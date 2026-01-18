Canvi radical a Sau en dos anys: de fregar el mínim històric a superar el 85%

L’embassament de Sau ha viscut una metamorfosi absoluta en tot just dos anys. El termòmetre popular de la sequera, avui per sobre del 86%, estava el 18 de gener de 2024 a només un 5% de la seva capacitat. Una situació crítica que es repetia a la resta de pantans i que a inicis de febrer del 2024 va obligar a activar l'emergència.
Un nivell que no s'assolia des del juny del 2021
El juny del 2021 va ser l'última vegada que Sau va superar el llindar del 85%. Ho ha tornat a fer aquesta setmana en un context en què Susqueda s'acostava al ple i l'Agència Catalana de l'Aigua ha hagut d'obrir comportes per deixar espai per a la crescuda prevista per la llevantada.
Aquest diumenge el flux de sortida del gran embassament del Ter és d'uns 60 m3/s després que ahir s'arribés a una punta de 75. Cal recordar que en aquesta època de l'any el cabal ecològic és de tot just 3 metres cúbics, un gran creixement que s'ha notat aigües avall, però que fins ara no ha suposat greus problemes més enllà de la inundació d'algun gual o passallís.
L'embassament torna a colgar les antigues construccions
Aquesta recuperació ha tornat a colgar sota l'aigua els testimonis muts de l'antiga vall que havien quedat al descobert. Durant els mesos més crítics de la sequera, el descens del nivell va ser tan dràstic que no només es veia l’emblemàtica església de Sant Romà, sinó que van emergir les restes de les cases de l’antic poble.
El moment més excepcional, però, es va viure amb l'aparició del vell molí i, especialment, del pont romànic, just a finals de febrer de 2024, tal com mostren aquestes imatges del fotògraf Emili Vilamala del dia 2 de març. Aquesta infraestructura medieval, que sempre descansa a les profunditats, va mostrar la seva part superior per única vegada d’ençà que es va construir l’embassament a la dècada dels seixanta del segle passat, convertint-se en el símbol màxim de la gravetat de la crisi hídrica.
Segons recull la documentació històrica, el pont medieval de Sau era una peça clau de l'antiga xarxa de comunicacions de la zona. La seva reaparició total o parcial va ser un fet excepcional que es va produir perquè el pantà pràcticament va quedar buit -només un 1%- perquè l'ACA va optar per traspassar l'aigua a Susqueda per tal d'evitar que perdés qualitat i deixés de ser apte per a l'abastament.
Ara, amb l'arribada del temporal Harry i l'increment del cabal del riu Ter, la situació és radicalment diferent. Veure les ruïnes del poble ja és un record d'un passat pròxim, però molt crític i només queda a la vista la teulada del campanar de l'església.