Les espectaculars fotos del temporal de neu i pluja a Catalunya

18 de gener de 2026

Publicat el 18 de gener de 2026 a les 16:08
Actualitzat el 18 de gener de 2026 a les 16:56

El temporal Harry ha deixat fins ara fins a 140 litres i quasi un metre de neu nova. A l'Alt Pirineu, les estacions d'esquí presenten un aspecte espectacular, mentre que a les comarques del litoral i el prelitoral la pluja ha estat la gran protagonista. Les imatges mostren des de les petites inundacions que han afectat diversos municipis del Camp de Tarragona i el Solsonès, fins a la crescuda de rius com el Ter i el Francolí, que baixen amb una força poc habitual a causa de les intenses precipitacions i els desembassaments preventius.

Cedida per FGC
  • Cotxes colgats a Port Ainé després de caure uns 70 centímetres -
Cedida per Martí Oliveras
  • Gósol, un poble de postal al peu del Pedraforca -
Bombers de la Generalitat
  • Els Bombers han hagut de fer desenes d'actuacions, però cap de greu -
Cedida per FGC
  • La nevada ha deixat grans gruixos al Pallars com mostra aquesta imatge d'Espot -
Cedida per FGC
  • A Port Ainé s'han acumulat uns 70 centímetres de neu nova -
Arnau Urgell
  • El cabal del Ter a Ripoll s'ha triplicat a l'espera de la llevantada -
Oriol Bosch / ACN
  • La nevada a l'estació nord-catalana de Font-romeu -
Berta Artigas / ACN
  • El desembassament de Susqueda ha fet augmentar el cabal del Ter aigües avall -
Cedida per FGC
  • El cremallera de Núria en un paisatge ben blanc -
Emili Vilamala
  • La plaça Major de Vic sota la pluja aquest diumenge al matí -
Emili Vilamala
  • La riera Major aquest diumenge a l'espera de la llevantada -
Cedida per FGC
  • Esquiadors a Vallter, al Ripollès -
Cedida per Jordi Garcia
  • El riu Francolí al seu pas per Valls aquest dissabte -
David Chao
  • La pluja descarregant amb força a Sabadell aquest dissabte -

