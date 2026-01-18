Les espectaculars fotos del temporal de neu i pluja a Catalunya

El temporal Harry ha deixat fins ara fins a 140 litres i quasi un metre de neu nova. A l'Alt Pirineu, les estacions d'esquí presenten un aspecte espectacular, mentre que a les comarques del litoral i el prelitoral la pluja ha estat la gran protagonista. Les imatges mostren des de les petites inundacions que han afectat diversos municipis del Camp de Tarragona i el Solsonès, fins a la crescuda de rius com el Ter i el Francolí, que baixen amb una força poc habitual a causa de les intenses precipitacions i els desembassaments preventius.
Publicat el 18 de gener de 2026 a les 16:08
Actualitzat el 18 de gener de 2026 a les 16:56
- Cotxes colgats a Port Ainé després de caure uns 70 centímetres -
- Cedida per FGC
- Gósol, un poble de postal al peu del Pedraforca -
- Cedida per Martí Oliveras
- Els Bombers han hagut de fer desenes d'actuacions, però cap de greu -
- Bombers de la Generalitat
- La nevada ha deixat grans gruixos al Pallars com mostra aquesta imatge d'Espot -
- Cedida per FGC
- A Port Ainé s'han acumulat uns 70 centímetres de neu nova -
- Cedida per FGC
- El cabal del Ter a Ripoll s'ha triplicat a l'espera de la llevantada -
- Arnau Urgell
- La nevada a l'estació nord-catalana de Font-romeu -
- Oriol Bosch / ACN
- El desembassament de Susqueda ha fet augmentar el cabal del Ter aigües avall -
- Berta Artigas / ACN
- El cremallera de Núria en un paisatge ben blanc -
- Cedida per FGC
- La plaça Major de Vic sota la pluja aquest diumenge al matí -
- Emili Vilamala
- La riera Major aquest diumenge a l'espera de la llevantada -
- Emili Vilamala
- Esquiadors a Vallter, al Ripollès -
- Cedida per FGC
- El riu Francolí al seu pas per Valls aquest dissabte -
- Cedida per Jordi Garcia
- La pluja descarregant amb força a Sabadell aquest dissabte -
- David Chao
