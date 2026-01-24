24 de gener de 2026

10:30

Renfe reinicia el servei de manera parcial pel risc d'esllavissades

Preveu l’oferta habitual a l’R2, R2 Nord, R2 Sud, R8, R16 i R17; i a la resta hi haurà afectacions

  • Un passatger a l'estació de Sants de Barcelona -

Publicat el 24 de gener de 2026 a les 08:13
Actualitzat el 24 de gener de 2026 a les 10:06

Renfe ha anunciat aquest dissabte que el servei de Rodalies serà parcial perquè es faran revisions sobre els punts amb risc d’esllavissada. El Departament de Territori havia informat que Renfe i Adif havien comunicat al Govern la incapacitat d’operar el servei ordinari, però l’operadora ha assegurat més tard que hi haurà trens en algunes línies. Això sí, hi haurà també molt servei per carretera mentre es fan revisions després del nou despreniment de divendres a la tarda entre Maçanet i Blanes. Segons Renfe, hi haurà l’oferta habitual a l’R2, R2 Nord, R2 Sud i R8, així com a l’R16 i R17. A la resta, hi haurà afectacions.

En un comunicat, Renfe ha explicat que el servei està afectat a causa de les noves revisions geotècniques que es faran amb enginyers en els punts amb risc d’esllavissada. Aquesta mesura se suma a les mesures de seguretat consensuades aquest passat dijous amb els sindicats del col·lectiu de maquinistes. Mentre durin aquests treballs, els viatgers disposaran de diversos serveis alternatius per carretera als trams afectats.

 

10:06H

Sense servei o amb alguns trens? Renfe es disculpa pel canvi de versió de les últimes hores

El Govern ha informat aquesta matinada, després d'una reunió maratoniana amb Renfe i Adif, que els operadors ferroviaris no tenien capacitat de garantir el servei per aquest dissabte. A primera hora, però, Renfe ha dit que sí que hi hauria alguns trens en funcionament. Què ha passat? El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha comparegut abans d'una nova reunió entre Territori i els operadors per demanar disculpes als ciutadans i ha dit que, amb la feina feta de matinada, Renfe ha optat per operar els trens que sí que podien circular amb seguretat.



10:00H

Revisions constants per veure més incidències o reobrir vies

Antonio Carmona, portaveu Renfe, ha comparegut abans de la reunió que s'havia convocat a les 9 hores - que encara no ha començat-. Carmona ha expressat que s'està treballant per poder donar un "servei mínim" per la mobilitat i que les revisions segueixen en marxa, fet que fa que no es pugui descartar més incidències o, per contra, noves reobertures. Per ara estan focalitzats a fer les revisions pertinents i no tant en els efectes que pot causar la meteorologia.

El portaveu de Renfe ha explicat que s'ha treballat durant tota la nit per garantir la mobilitat i que el canvi -de l'aturada total a la parcial- és perquè la situació ha evolucionat respecte a les tres de la matinada, quan s'havia anunciat que no hi hauria circulació de Rodalies.

A la reunió que havia de començar a les 9 h, Renfe, Adif i la Generalitat analitzaran quins seran els següents passos per aconseguir la mobilitat total amb totes les garanties de seguretat. La reunió ja estava convocada per estudiar la "confiança de la ciutadania" respecte al servei i ara es focalitzaran en la reobertura.

Carmona ha revelat que no se sap amb seguretat si dilluns es restaurarà amb total normalitat: "treballem per això", ha dit. En aquests moments es duen a terme revisions amb tots els agents implicats: Adif, Renfe i maquinistes perquè hi hagi noves reobertures.



09:27H

La pluja i les nevades dificulten la mobilitat

Un nou front impulsat per la borrasca Ingrid està deixant precipitacions a bona part de Catalunya. El Meteocat ha ampliat territorialment i intensificat els avisos per la possibilitat de nevades a cotes baixes i afecten un total de 22 comarques. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla Neucat en fase d'alerta.

Entre les comarques en avis hi ha sis tenyides de taronja per la probable acumulació de 5 centímetres a partir de 700 metres. Al matí són el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i la Selva, mentre que a la tarda el risc màxim es desplaça a l'Alt Empordà. A més es pot veure nevar a bona part de l'altiplà i de la Catalunya Central, en punts elevats del Vallès i del Camp de Tarragona, a l'entorn del Montseny i també del nord de les comarques de Girona.

 



09:05H

Renfe demana als passatgers que facin cas a la megafonia i no a les pantalles

A primera hora del matí s'ha anunciat que es cancel·lava tota la circulació de Rodalies, però finalment s'ha decretat que el servei funcioni de manera parcial. Per aquesta raó, Renfe demana als passatgers que se situen en les estacions se centrin en escoltar la megafonia i no facin cas a les pantalles.



08:45H

Vuit hores de reunió

Renfe ha enviat un comunicat a les 7 del matí informant de la represa parcial del servei. Prèviament, el Govern havia explicat que l’operadora i Adif havien comunicat la incapacitat d’operar el servei ordinari en una reunió que havia durat vuit hores al Departament de Territori. Les parts s’han emplaçat a una nova trobada aquest dissabte a les 9 del matí per trobar solucions que permetin reprendre el servei al més aviat possible.



08:40H

Renfe amplia el nombre d'infromadors

Renfe ha activat un reforç d’auxiliars d’informació i atenció al viatger a totes les estacions afectades i recomana als usuaris que consultin els horaris i planifiquin els seus viatges amb antelació.



08:38H

Serveis alternatius

A la línia R1, hi haurà servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes, que és el punt del despreniment, i entre Badalona i Montgat. A la resta de la línia hi haurà dos trens per hora i sentit. A l’R2 Sud hi ha servei alternatiu per carretera entre Castelldefels i Garraf. A l’R3, hi ha servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i La Garriga, i no hi ha servei entre Ribes i Puigcerdà per causes meteorològiques.

L’R4 té l’oferta habitual entre Terrassa i Martorell i entre Manresa i Martorell; servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa i entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia, i un tren per hora i sentit amb nous horaris entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia.

Pel que fa als regionals, a l’R11 hi ha servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou per obres a la infraestructura. A l’R13 hi ha servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Lleida, així com a l’R14 entre Reus i Lleida i a l’R15 entre Reus i Riba-roja. L’RL4 té servei alternatiu per carretera entre Manresa i Cervera. Renfe posarà llançadores per la via d’ample estàndard per als usuaris de Lleida.



