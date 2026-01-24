Renfe reinicia el servei de manera parcial pel risc d'esllavissades

Antonio Carmona, portaveu Renfe, ha comparegut abans de la reunió que s'havia convocat a les 9 hores - que encara no ha començat-. Carmona ha expressat que s'està treballant per poder donar un "servei mínim" per la mobilitat i que les revisions segueixen en marxa, fet que fa que no es pugui descartar més incidències o, per contra, noves reobertures. Per ara estan focalitzats a fer les revisions pertinents i no tant en els efectes que pot causar la meteorologia.
El portaveu de Renfe ha explicat que s'ha treballat durant tota la nit per garantir la mobilitat i que el canvi -de l'aturada total a la parcial- és perquè la situació ha evolucionat respecte a les tres de la matinada, quan s'havia anunciat que no hi hauria circulació de Rodalies.
A la reunió que havia de començar a les 9 h, Renfe, Adif i la Generalitat analitzaran quins seran els següents passos per aconseguir la mobilitat total amb totes les garanties de seguretat. La reunió ja estava convocada per estudiar la "confiança de la ciutadania" respecte al servei i ara es focalitzaran en la reobertura.
Carmona ha revelat que no se sap amb seguretat si dilluns es restaurarà amb total normalitat: "treballem per això", ha dit. En aquests moments es duen a terme revisions amb tots els agents implicats: Adif, Renfe i maquinistes perquè hi hagi noves reobertures.