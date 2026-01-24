Avís taronja del Meteocat per neu al Pirineu

La nevada a cotes baixes d'aquest dissabte ja és història. A mesura que avançaven les hores, les previsions mostraven que les precipitacions podien ser més intenses i extenses. D'aquesta manera, ha acabat emblanquinant mig Catalunya, també zones poc habituals com punts elevats de Ponent, del Camp de Tarragona i del Vallès, l'altiplà Central i la Catalunya Central així com les comarques de l'entorn del Montseny.
El Pirineu Oriental, després de l'impacte de la llevantada, ha tornat a acumular bons gruixos de neu tant al Ripollès com a la Cerdanya. Una situació que es podrà repetir aquest diumenge al conjunt de la serralada i, per aquest motiu, el Meteocat ja ha activat un avís per a set comarques.
Nevada al Pirineu
Malgrat que aquesta matinada no es descarten precipitacions al vessant nord del Pirineu, el matí estarà marcat pel sol, núvols alts que enteranyinaran el cel així com vent al Penedès i al Baix Llobregat. La situació es tornarà a embolicar a partir del migdia, per un nou front d'origen atlàntic.
Les precipitacions, que podrien arribar a altres punts del país de manera dispersa, aniran guanyant terreny al conjunt de la serralada pirinenca. A la cara nord de l'Alt Pirineu poden ser abundants -fins a 50 mm- mentre que seran més minses a la resta.
La cota de neu se situarà als 800 metres al migdia, malgrat que a la tarda pot pujar lleugerament. Per tot plegat, el Meteocat ha activat un avís taronja per la probable acumulació de 10 cm a la Val d'Aran i al Pallars Sobirà. A la resta de comarques pirinenques, des de l'Alta Ribagorça al Ripollès, l'avís és groc.
Les nevades -que poden afectar el retorn d'esquiadors- es poden mantenir fins dilluns al migdia, amb les mateixes comarques en alerta. Una situació que es podria repetir de cara a dimarts, amb nous fronts que amenacen en mantenir aquest temps inestable.
Diumenge 25 de gener
Probable superació del llindar de més de 10 cm de neu a cotes superiors als 900 metres. Risc màxim 3/6. Al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell i al Ripollès el llindar d'avís es podrà superar al nord de les comarques.
- Vall d'Aran (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
Dilluns 26 de gener
Probable superació del llindar de més de 10 cm de neu a cotes superiors als 900 metres. Risc màxim 3/6. Al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell i al Ripollès el llindar d'avís es podrà superar al nord de les comarques.
- Vall d'Aran (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)