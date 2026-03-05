Mor Einstein, el lloro famós que podia dir més de 200 paraules i cantar «Per molts anys»

Va compartir nom amb un dels científics més importants i reconeguts del segle XX, però no va ser això el que el va dur a ser el lloro més famós el 2006. Einstein, el lloro gris africà que es va fer conegut en el programa de la televisió nord-americana Pet Star per saber dir més de 200 paraules i cantar a la perfecció "Per molts anys", ha mort als 38 anys en el Zoo Knoxville, a Tennessee.
Einstein va ser considerat una celebritat científica quan va aparèixer per primera vegada al programa de televisió d'animals. Podia reproduir més de 200 sons i paraules, dels quals podia utilitzar vuitanta espontàniament, com si mantingués una conversa amb normalitat.
Als vídeos del lloro que es poden trobar a internet, es pot observar com Einstein saluda amb naturalitat a la càmera amb un "Hi" ("hola" en català), i contesta a les preguntes de les seves cuidadores del Zoo sense dificultat. Durant la seva vida en el Zoo va aprendre a imitar els sons d'alguns dels animals com, per exemple, del ximpanzé, del llop, de l'ocell, del mussol, del pingüí, del porc o, inclús, del tigre.
Einstein també va arribar a actuar davant de l’exvicepresident dels Estats Units Al Gore i, l’any 2006, va participar en una conferència de les famoses xarrades TED, com es pot veure al vídeo.
La capacitat dels lloros de parlar com els humans
Einstein va ser capaç d'aprendre tot això gràcies al seu entrenador i cuidador, Adam Patterson, però un altre factor important és que formava part d'una de les espècies "més intel·ligents del planeta", segons expliquen al National Geographic.
Aquesta espècie de lloro, el gris africà, està en perill d'extinció i és considerada la millor imitadora de la veu humana d'entre les 350 espècies de lloros. Tot i que sembla que parla, el que en realitat fa aquest animal és imitar els sons humans que sent.
"Imiten sons a través de la siringe, un òrgan ubicat a la tràquea format per membranes i anells pels quals vibra l'aire", expliquen al National Geographic, fet que els permet reproduir sons.
A més, els lloros tenen unes estructures al cervell anomenades "closques" que els permet reproduir sons i paraules amb més facilitat que altres animals. Segons les investigacions científiques, aquests animals "no són conscients que diuen paraules", com expliquen al vídeo del National Geographic, sinó que "aprenen per estimulació i recompensa".