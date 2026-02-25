El Ministeri de Consum prohibirà la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 elaborarà una normativa per prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys. A més, la prohibició s'ampliarà als menors de 18 en el cas de les begudes amb més de 32 mg de cafeïna per cada 100 ml.
El ministre Pablo Bustinduy ha remarcat que aquesta mesura té un ampli suport social i ho constatat amb el baròmetre sobre publicitat d’aliments i begudes energètiques de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició apunta que 9 de cada 10 persones està d’acord amb aquesta prohibició. Bustinduy ha fet èmfasi en la necessitat de regular la venda d’aquests productes a menors, ja que el mateix baròmetre mostra que el 25% dels enquestats consumeix aquestes begudes, i ho fan dos cops per setmana de mitjana.
Aquesta futura regulació se sumarà a la prohibició de la venda de begudes energètiques als centres escolars que va impulsar el ministeri l’any passat. Bustinduy ha recordat que en paral·lel, Consum posarà en marxa una regulació de la publicitat d’aliments no saludables destinats a menors. El ministre ha fet oficial l'anunci a Barcelona, abans de reunir-se amb representants de la Gasol Foundation, organització que combat l’obesitat infantil amb programes de promoció de la salut.
Els perills de les begudes energètiques
Les begudes energètiques tenen molta cafeïna i una gran càrrega de sucre a més d’altres ingredients estimulants i que, per tant, no es poden considerar saludables, ja que poden generar diversos problemes de salut, pics de tensió i afectació al son que perjudiquin el rendiment acadèmic i l’esportiu, especialment en adolescents.
L'Hospitalet del Llobregat va ser pioner en engegar una campanya per conscienciar als joves dels perills. El pla de prevenció inclou el consum abusiu de begudes energètiques en la categoria d’addiccions, al costat de substàncies com l’alcohol, el tabac, el cànnabis i els hipnosedants, i l’abús de pantalles i joc.
S’ha d’explicar que amb una llauna, que equival a uns quatre cafès, anem com una bala i que això el nostre cos no ho necessita", va destacar Laura García, tinent d’alcalde. L'alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, va recordar que el consum de begudes energètiques no para de créixer i que els joves cada cop s’inicien abans, entorn dels 13 anys.
També que hi ha una manca d’informació tant entre els joves com entre els agents educatius i les famílies sobre els efectes nocius que aquests productes tenen en la salut física i mental de les persones que en consumeixen en excés.