A Catalunya, un de cada tres alumnes d'entre 16 i 22 anys ha tingut pensaments suïcides

Barcelona - Un 30,6% dels joves estudiants a Catalunya -gairebé un de cada tres- ha tingut pensaments suïcides, un 25,9% s'ha autolesionat i un 10,6% ha intentat suïcidar-se. Així ho conclou l'estudi 'Conductes suïcides entre els joves estudiants de Catalunya: factors de risc i protecció', de l’Observatori Social de la Fundació "la Caixa". D'acord amb els resultats, les noies presenten nivells més alts d'ideació suïcida, autolesió, ansietat, depressió i sensació de solitud que els nois.
Segons la recerca, en poden ser la causa un menor suport social, una menor resiliència i una menor satisfacció vital. A més, les investigadores indiquen també que les dones han rebut més abús sexual i emocional, i se senten més soles, factors que poden ser determinants per entendre aquests resultats.
Les causes del malestar
Els joves entrevistats situen l’assetjament escolar com un dels fets que més afecten el seu benestar (31,5 %), seguit de la separació dels progenitors (31,1 %) i l’exposició a violència en relacions de parella (20,4 %). A més els joves destaquen que també poden afectar la seva salut mental situacions familiars difícils de gestionar, com ara les dificultats econòmiques en l’entorn familiar o la pèrdua d’un familiar de primer grau, amb un 19,2 % i un 10,1 %, respectivament.
Creixement postpandèmia
A més a més, després de la pandèmia hi ha hagut un augment significatiu del malestar en els joves. "Els últims quatre anys hem passat del 3,9 al 14,3 % d’ingressos hospitalaris amb problemes de salut mental en gent de 10 a 19 anys", assegura Regina Vila, investigadora principal de l’estudi i psicòloga postdoctoral del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de l’Institut de Recerca SJD.
L'estudi - liderat per investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de l'Institut de Recerca SJD- s’ha dut a terme durant el 2024 i el 2025 a través d'un qüestionari en línia en el qual han participat 3.159 joves d'entre 16 i 22 anys que són estudiants de batxillerat, formació professional, escoles d’adults o universitats.
El suport, clau per reduir el risc
La investigació situa el suport social com a element "clau" per reduir el risc d’aquestes conductes. Segons els resultats de l’estudi Conductes suïcides entre els joves estudiants de Catalunya: factors de risc i protecció, el suport social és significativament inferior en els joves que han tingut ideació suïcida o en els que s’han intentat suïcidar, un 11 i un 17 % més baix, respectivament.
I passa el mateix amb els joves que presenten menys resiliència, entesa com la capacitat per afrontar experiències difícils i per adaptar-se positivament. Aquesta resiliència és un 8 i un 11 % inferior en les persones amb pensaments i intents de suïcidi respecte dels joves que no han presentat mai conductes suïcides.