Un 25% dels adolescents de l'Estat juga a jocs d’atzar

La ludopatia va a l'alça entre el jovent de l'estat. El 2025, el 24,4% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys han jugat a jocs d'atzar. En concret, el 13% dels adolescents espanyols juga en línia i el 20,9% ho fa presencialment. Les dades han evidenciat una tendència a l'alça d'aquestes pràctiques, amb un augment de 2,4 i 2,2 punts respectivament en relació amb l'edició anterior. Així es desprèn de l'enquesta Estudes 2025, del Ministeri de Sanitat i que s'ha elaborat a partir d'entrevistes a 35.256 estudiants d'entre 14 i 18 anys de 836 centres.
Segons Xisca Sureda, delegada del govern per al Pla Nacional sobre Drogues, les dades també han mostrat que el 20,7% dels jugadors en línia són nois, mentre que la proporció és molt menor són noies. Entre els jugadors presencials, el 29,5% són nois i el 12,3% noies. Els tipus de joc també difereix en funció del gènere: els nois prefereixen la ruleta, les apostes esportives en línia i les màquines i la ruleta presencial, mentre que les noies juguen més al bingo i a la ruleta per internet i al bingo i la loteria presencial.
En relació amb la despesa, la responsable del Pla Nacional sobre Drogues, ha remarcat que la majoria gasten menys de sis euros diaris. Amb tot, ha dit que l'enquesta ha revelat que hi ha un 10% dels nois que juguen en línia i un 4,7% dels que ho fan presencialment que superen els 300 euros al dia, mentre que les noies gasten generalment menys. Per altra banda, d'acord amb l'informe, un 27,7% dels jugadors en línia i un 21,5% dels presencials podrien presentar joc problemàtic.
Internet i xarxes socials
A més, els resultats han mostrat una reducció de l'ús problemàtic d'internet. En el cas de les noies l'indicador s'ha situat en el 23,4% -3,5 punts menys respecte 2023- i en el dels nois en el 15,5%, tornant a nivells prepandèmia. Pel que fa a les xarxes socials, el 15,3% dels estudiants ha presentat un ús problemàtic, amb una prevalença lleugerament més gran en les noies (15,7%).
L'ús de videojocs s'ha mantingut molt estès entre els estudiants (84,4%), amb més noies que hi juguen (96,8%). Així mateix, s'ha estimat que un 8,6% dels estudiants homes podria presentar una possible addicció a videojocs davant d'un 1,8% en el cas de les dones. Pel que fa a la pornografia, també ha experimentat un petit descens. Ha afectat el 4,1% dels joves, amb una incidència major entre els nois. Aquest indicador ha estat del 7,2% entre els nois i de l'1% entre les noies, especialment aquells que tenen edats compreses entre els 16 i 17 anys.
Tractament
La roda de premsa d’aquest dilluns també ha servit perdonar a conèixer les dades de tractament de 2023. Sureda ha detallat que 4.916 persones van ser admeses per addiccions comportamentals, majoritàriament per joc (4.009), seguides de videojocs, xarxes socials i altres (446), compres (176) i sexe (175), amb una majoria d’homes (4.271). L’edat mitjana dels ingressats varia segons el tipus d’addicció: 21 anys en videojocs i 39 anys en joc i sexe, amb la majoria dels tractaments de joc vinculats a la modalitat presencial.