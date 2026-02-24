Ginestà encapçala les nominacions als Premis Enderrock 2026 que convertiran Girona «en l'epicentre musical català»

Ginestà, amb tres nominacions, Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, amb dos cadascun, són els grups favorits a la votació popular dels XXVIII Premis Enderrock. La resta de finalistes, una trentena de candidats, opten a una categoria. Els organitzadors dels guardons afirmen que el fet que hi hagi prop de quaranta conjunts nominats demostra "la diversitat i riquesa" del panorama actual. Els guardons s'entregaran en una doble gala el 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona, en una gala que també distingirà amb premis especials Artur Blasco, Sílvia Pérez Cruz, Josep Carreras, Ignasi Terraza, Raquel García, Sopa de Cabra, Lax'n'Busto i Lluís Cabot.
El tancament de la primera volta va fer-se amb 28.372 vots de participants únics autentificats, un 54% més que l'any passat, i que a la segona s'han assolit 56.480 vots. Aquest dimarts s'ha obert la tercera i última volta a l'enllaç premisenderrock.cat, que permetrà votar fins al diumenge 8 de març. El resultat dels guanyadors de les categories de votació popular –juntament amb els Premis Enderrock de la Crítica– es donaran a conèixer en una doble gala que tindrà lloc els dies 25 i 26 de març de 2026 a l'Auditori de Girona.
Fins a l'any passat, la Gala 440 de Clàssica i Jazz tenia lloc uns dies abans al Centre Cultural La Mercè de Girona, però aquest any serà a l'Auditori de Girona (Sala de Cambra) el dia abans de la gala dels Premis Enderrock de Música Popular. Els nominats finalistes s'han anunciat aquesta nit a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, en una festa presentada pel creador de contingut Albert Roig que ha comptat amb les actuacions de Maig, EnMatu, Minova i Au Rora.
Escalfant motors
Els Premis Enderrock ja han escalfat motors per convertir Girona en "l'epicentre de la música catalana" aquest dimarts al matí, amb la presentació dels guardonats pels premis honorífics i dels 440. Artur Blasco rebrà el Premi Enderrock d'Honor en la 28a edició dels guardons de la publicació catalana de música. El Premi 440 d'Honor serà per a Josep Carreras. Sílvia Pérez Cruz s'ha endut el Premi a la Trajectòria dels Enderrock i Ignasi Terraza el 440 a la Trajectòria. A més, dins d'aquests segons, Raquel García-Tomás ha obtingut el premi a Millor Compositora.
A banda, Sopa de Cabra serà coronat amb el Premi Enderrock d'Or i Lax'n'Busto amb el Premi Enderrock Estrella pels 40 anys de carrera. Finalment, el cantant i guitarrista mallorquí Lluís Cabot, akaluigi, recollirà el Premi Joan Trayter com a millor productor musical de l'any. Els guardons s'entregaran en una doble gala el 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona. Com a novetat en aquesta edició en l’àmbit de la promoció cultural, el nou Premi Enderrock Llengua i Música s'atorga al comunicador i DJ Òscar Dalmau, per la "tasca de reivindicació i difusió del pop català dels anys seixanta".
MILLOR ARTISTA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Ginestà
- Miki Núñez
- Oques Grasses
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DIRECTE DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- La Fúmiga
- La Ludwig Band
- Oques Grasses
MILLOR DISC DE POP-ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Buhos - Sempre dempeus (Halley Records, 2025)
- Els Catarres - Paracaigudistes (Halley Records, 2025)
- Ginestà - Només viure (Halley Records, 2025)
MILLOR DISC DE MÚSIQUES URBANES DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- 31 FAM - R31 (autoeditat, 2025)
- Mushka - Nova bossa (Dale Play Records, 2025)
- The Tyets - Cafè pels més cafeteros (Luup Records, 2025)
MILLOR DISC DE POP-CANÇÓ D’AUTOR DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- El Petit de Cal Eril - Eril Eril Eril (Bankrobber, 2025)
- Judit Neddermann & Pau Figueres - Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global, 2025)
- Mama Dousha - La Criolla (Promo Arts Music, 2025)
MILLOR DISC DE FOLK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Alosa - El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán, 2025)
- La Maria - Robina (Propaganda pel Fet!, 2025)
- Sabor de Gràcia - 30 (Crea Music, 2024)
MILLOR DISC DE ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Cala Vento - Brindis (Montgrí, 2025)
- Crim - Futur medieval (HFMN Crew, 2025)
- Inadaptats - Desnazificant (HFMN Crew, 2024)
MILLOR DISC DEL 2025 EN LLENGUA NO CATALANA PER VOTACIÓ POPULAR
- Aitana - Cuarto azul (Universal, 2025)
- Manolo García - Drapaires poligoneros (Sony Music, 2025)
- Rosalia - Lux (Sony Music, 2025)
MILLOR CANÇÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Buhos + Els Catarres i Henry Méndez– “No és Miami” (Halley Records, 2025)
- Figa Flawas – “A la freSka” (Halley Records, 2025)
- Ginestà – “Tot el que ens queda” (Halley Records, 2025)
MILLOR VIDEOCLIP DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Figa Flawas – “A la freSka” (Direcció: Liam D)
- La Fúmiga – “La penúltima” (Direcció: Àrtur Martínez)
- The Tyets – “Tàndem” (Direcció: Martí Barbena - Zuzu Films)
MILLOR DISC DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Laura Andrés – Zerø (La Cupula Music, 2025)
- Jaume Oliver – Fulgor (Bruma Records, 2025)
- La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya – Mare Mundi: Tribut al Mar (Música Global, 2025)
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Anna Amigó – Sang de dona (autoeditat, 2025)
- Laura Farré Rozada – Araspel (autoeditat, 2025)
- Àngel Villagrasa – Sarabanda (La Mà de Guido, 2025)
MILLOR DISC DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Albert Cirera & Tres Tambors – Orangina (Underpool, 2025)
- Alba Pujals – Sincretisme (The Changes, 2025)
- Elisabet Raspall – Aletheia (Raspall Records, 2025)
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Èlia Blasco – L’aigua (Segell Microscopi, 2025)
- Andrea de Blas – En frente mío (Segell Microscopi, 2025)
- Koldo Munné – 1520 (Segell Microscopi, 2025)