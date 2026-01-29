31 FAM, Ginestà i The Tyets lideren les nominacions als premis Enderrock

31 FAM, Ginestà i The Tyets són els grups amb més nominacions als premis Enderrock per votació popular que s'entregaran les nits del 25 i 26 de març a l'auditori de Girona. Les tres formacions acumulen fins a cinc nominacions en la primera ronda de les votacions. El director de la revista musical, Lluís Gendrau, ha avançat aquest dijous al migdia que hi haurà una vintena d'actuacions musicals que estrenaran temes, com ara Joan Dausà, Mama Dousha o La Ludwig Band. A més, en aquesta edició hi haurà un nou premi per al Foment de la Llengua i la Música que donarà l'Ajuntament de Girona.
La revista Enderrock ha anunciat els artistes seleccionats de la primera ronda de votació popular dels premis, que ha tancat amb més de 28.000 vots, una xifra molt elevada que demostra "la implicació del públic amb la música catalana", segons ha anunciat Gendrau. Els grups més nominats, 31 FAM, The Tyets i Ginestà, estan nominats a Millor Artista, Millor Disc, Millor Cançó del 2025, Millor Videoclip i Millor Directe. Amb quatre nominacions hi ha Buhos i, amb tres, artistes com Mama Dousha, Figa Flawas i La Fúmiga.
Gendrau també ha anunciat que aquest cop canviaran el model de gala d'entrega dels guardons per convertir-ho "en un festival de novetats musicals en català". De fet, es preveu que hi hagi una vintena d'actuacions d'artistes catalans que presentaran els nous àlbums que estrenaran aquest any.
En destaca Joan Dausà, qui avançarà alguns dels temes del nou disc o La Ludwig Band que també estrenarà en directe Pel barri es comenta, el seu quart àlbum. A més, Lax'n'Busto tocarà un dels temes més mítics de la banda com un aperitiu de la gira que faran amb motiu dels 40 anys de la banda, i Mama Dousha també presentarà un dels temes que formarà part del disc que publicarà a principis de març.
Les dues gales, a Girona
Enguany, les dues gales que celebra els Enderrock es faran a l'auditori de Girona. La primera d'elles serà el dimecres 25 de març a les vuit de la tarda, a la sala de cambra, i servirà per entregar els guardons de música clàssica i jazz. En aquesta gala hi haurà sis actuacions que també seran estrenes musicals. En destaca la col·laboració entre l'artista Fredrik i la Cobla Ciutat de Girona, una producció inèdita que es veurà per primera vegada a l'entrega dels premis.
Una altra de les novetats és el premi al Foment de la Llengua i la Música. Gendrau ha detallat que aquest guardó l'entregarà l'Ajuntament de Girona i que arriba com a proposta del govern local. El director de la revista considera, però, que la iniciativa casa a la perfecció amb els ideals que té la revista sobre l'impuls de la llengua catalana a partir de la música.