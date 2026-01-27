WhatsApp de pagament? Així serà la nova versió

Cada cert temps es popularitza el rumor que WhatsApp començarà a cobrar per utilitzar la seva aplicació i els seus serveis. Des que va començar a popularitzar-se a Espanya, a principis de la dècada de 2010, el seu règim d'ús ha anat canviant. Al principi els usuaris havien d'abonar una petita quantitat anual —menys d'un euro— per a poder continuar utilitzant-la, però amb l'evolució dels telèfons i les tecnologies l'aplicació va eliminar la quota anual, ja després que Facebook la comprés.
Més de deu anys després, ara sota el nom de Meta, es planteja una nova manera de rendibilitzar WhatsApp. La companyia preveu introduir anuncis en apartats concrets de l'aplicació, com per exemple als "Estats" i "Canals", i oferir als usuaris una opció de subscripció per als qui prefereixin evitar la publicitat.
Aquesta estratègia segueix la línia aplicada en Facebook i Instagram en els últims anys, on conviuen els anuncis tradicionals amb plans de pagament. A diferència del primer model de pagament de WhatsApp, aquesta vegada la quota ja no serà obligatòria per utilitzar l'aplicació, sinó que servirà per tenir una experiència sense anuncis.
WhatsApp, l'excepció dins de Meta
WhatsApp ha estat una excepció dins de l'ecosistema de Meta, ja que s'ha mantingut lliure d'anuncis visibles i centrada en la missatgeria privada xifrada. No obstant això, ara canviarà i incorporarà el model de pagament que ja tenen altres aplicacions de Meta. L'objectiu d'introduir la publicitat a l'apartat d'"Estats" o "Canals" és estratègic, ja que seran anuncis pensats per a difondre continguts d'empreses, creadors i organismes.
Per a adaptar-se a la normativa europea, Meta planeja oferir una subscripció mensual que elimini aquests anuncis. Aquesta opció ja apareix en versions beta per a Android i, segons filtracions de mitjans especialitzats, s'aplicaria inicialment a la Unió Europea i el Regne Unit, amb un preu estimat entorn dels quatre euros mensuals, si bé encara sense confirmació oficial.