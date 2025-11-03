WhatsApp incorpora els noms d'usuari: com funciona?

La nova actualització de WhatsApp ha dut una cosa dolenta i una bona. La primera és que a partir del 31 d'octubre l'aplicació va deixar de funcionar en determinats dispositius que tenien un sistema operatiu antic i obsolet. La segona és que tindrà noves funcions que permetran un ús més segur i fàcil. Una d'aquestes noves incorporacions en l'última actualització de WhatsApp són els noms d'usuari únics, una manera d'identificar la gent que utilitza l'aplicació que ja existeix en la majoria de xarxes social com Instagram, X o TikTok, per exemple.
La idea principal d'aquesta novetat és que la gent es pugui comunicar sense necessitat de compartir el número de telèfon, un avenç important en matèria de privacitat i seguretat. D'aquesta manera, cada persona podrà crear un nom propi i exclusiu, que servirà tant per ser localitzada per altres usuaris com per iniciar sessió.
Com posar-se el nom d'usuari?
Els noms d’usuari hauran de seguir certes regles, com ja passa en altres xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània. En primer lloc, hauran de tenir entre 3 i 30 caràcters, hauran d'incloure almenys una lletra, i només admetran lletres, números, punts o guions baixos. En segon lloc, no podran començar ni acabar amb un punt, ni contenir-ne dos seguits, i tampoc podran semblar dominis web, com “.com” o “.cat”.
WhatsApp ja ha incorporat al seu menú de configuració del perfil un espai nou dedicat al “Nom d’usuari”, situat just sota el número de telèfon. D'aquesta manera els usuaris podran comprovar si el nom que volen està disponible, ja que pot ser que algú altre l'hagi registrat abans i no ho estigui. Si és així, l'usuari haurà de buscar altre nom.
Per aquest motiu, des de Meta aconsellen tirar el nom amb cura perquè potser quan el vulguis canviar et costa molt més trobar un nom que estigui disponible a causa de la gran demanda que té l'aplicació per la gent que l'utilitza.
Per últim, aquesta funció que pretén preservar la intimitat i augmentar la seguretat, no canvia res dels teus xats. El nom d'usuari et permetrà conversar amb els teus contactes de la mateixa manera que ho feies fins ara, però amb la nova incorporació, ara podràs buscar contactes o "perfils" sense saber el número personal.