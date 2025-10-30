WhatsApp deixarà de funcionar en aquests mòbils el 31 d'octubre

La tecnologia no para d'avançar i alguns dels dispositius que fa escassos 10 anys se situaven com a tecnologia punta, ara queden antiquats. L'última actualització de WhatsApp farà que aquest 31 d'octubre hi hagi molts telèfons mòbils que no puguin usar aquesta app de missatgeria.
Aquest avenç el va anunciar la companyia Meta mesos enrere i es du a terme per complir amb la nova normativa de la Unió Europea, específicament en termes de seguretat. Concretament, WhatsApp deixarà de funcionar aquest divendres en els models amb Android 5.0 o anteriors i amb iOS 15.1 o versions prèvies.
Durant els darrers anys, l'aplicació de Meta, l'empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, entre d'altres, ha anat incorporant noves funcionalitats. Des del servei de videotrucades, fins a poder seguir perfils públics i veure les seves publicacions diàries, passant per augmentar la privacitat de l'usuari que així ho desitgi. El fet és que totes aquestes actualitzacions i avenços no es poden dur a terme en dispositius "antics" i per això deixen de tenir una de les aplicacions més útils i utilitzades al món.
De manera detallada, aquest son els telons mòbils Android no podran incorporar WhatsApp en els seus sistemes:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 mini, Note2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
- Motorola: Moto G (la primera generació), Moto E (2014).
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2
- Huawei: Ascend Mate 2
- HTC: ONe M8
Dispositius Apple que deixaran de tenir accés a WhatsApp:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
En el cas de tenir un dels dispositius mòbils afectats, en obrir l'aplicació WhatsApp apareixerà un missatge que informarà l'usuari sobre l'impediment de poder executar l'aplicació i exigirà l'actualització o directament anunciarà que aquest dispositiu o sistema és incompatible amb WhatsApp.
Una de les darreres actualitzacions que ha incorporat WhatsApp
WhatsApp ha incorporat una novetat a l'app. Es tracta de les "live photos" o fotos amb moviment. Aquestes fotografies tenen la particularitat que graven un parell de segons abans i després de fer-se, i per tant creen un vídeo curt amb so i moviment. Es van fer famoses arran d'aparèixer als iPhones, però ara ja estan disponibles als Android. El cas que és que en els darrers mesos les fotos en moviment perdien el vídeo creat en passar-les per WhatsApp, un problema que la nova actualització soluciona.
Així, per enviar una "live photo", s'ha de seguir el procés habitual per adjuntar una imatge, seleccionar la que es desitgi i apareixerà a la part superior de la pantalla una icona en forma de cercle. Cal pitjar-lo per activar l'opció "live". També es pot seleccionar la foto i tocar el botó que posa "live" que té just a sobre.