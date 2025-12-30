Aleix Espargaró aixeca polseguera en defensar TheGrefg i la seva entrevista a Nayib Bukele: «Criticar-lo fa més clickbait?»

L'entrevista de TheGrefg a Nayib Bukele, president d'El Salvador, segueix commocionant internet i sacsejant les xarxes socials com poques altres converses aquest 2025. El creador de contingut murcià, que va deixar ben clar que no era periodista i que "mai" havia fet un contingut polític com aquest (o ni tan sols polític), va viatjar fins al país de Bukele per "conèixer" la seva gestió contra la delinqüència i per sumar-se a la llista de creadors que van entrar al CECOT (Centre de Confinament del Terrorisme) creat pel govern salvadoreny.
David Cánovas (és el nom real de TheGrefg) va germinar en dos vídeos: un que retrata la visita al centre de detenció que està lligat a polèmiques de tortura o a presoners enviats des de l' ICE (Servei de Control d'Immigració i Duanes dels Estats Units) en ràtzies il·legals, i un segon en què Cánovas parla directament amb Bukele.
Un dels moments de l`entrevista de TheGrefg a Bukele
La comunitat castellanoparlant (no només la de l'estat espanyol sinó la de tot Llatinoamèrica) s'ha dividit en dos bàndols: els defensors del contingut creat pel murcià i aquells que li han carregat que ni tan sols aconsegueix fugir del publireportatge. Aquest últim punt és clau:
Cánovas no fa cap mena de repregunta a Bukele i no el situa en escenaris polèmics sobre la seva presidència.
No l'aborda sobre els familiars que formen part del seu govern o la reforma constitucional que li permetrà governar a perpetuïtat. O el seu lligam amb Donald Trump o les acusacions de vulnerar els drets humans més bàsics dels presoners,
sota el paraigua de la seva pertinença a grups paramilitars, del narcotràfic o del terrorisme.
La imatge de portada del vídeo entrevista de TheGrefg a Nayib Bukele
TheGrefg deixa entreveure moltes qüestions a millorar, però una de les preguntes clau és aquesta: "Com s'aconsegueix passar de ser un dels països més perillosos del món a ser un dels més segurs?", afirma en la conversa amb Bukele, comprant-li tot el seu marc narratiu. En menys d'una setmana, el vídeo de
la seva visita al CECOT ja ha sumat més de 7 milions de visualitzacions i l'entrevista a Bukele, publicada aquest dilluns a la nit en prime time, més d'1,5 milions. Cánovas no és ni el primer ni l'últim que visita el CECOT com si fos un parc d'atraccions, exposant els seus presoners a les càmeres i buscant la viralitat del contingut per aconseguir milions de visites a YouTube, Tiktok, Instagram o altres xarxes socials.
Creadors de renom mundial com
Luisito Comunica o Victor González van ser-hi. Altres més experts a fer documentals professionals com Lethal Crysis van tenir una aproximació diferent, però també hi trobem creadors espanyols que res a veure tenen amb continguts d'aquest nivell (és el cas de TheGrefg) com JDalmau. Detractors i persones que donen suport a aquesta mena de vídeos segueixen estovant-se a les xarxes des de fa mesos. Ara, amb el contingut de Cánovas, el foc segueix viu. I un dels esportistes catalans més destacats de la darrera dècada ha volgut dir la seva. Aleix Espargaró surt en defensa de TheGrefg i compra el marc de Bukele
L'expilot de MotoGP ha carregat contra els detractors de Cánovas per haver realitzat l'entrevista al president d'El Salvador. En un parell de piulades, el de Granollers ha aplaudit TheGrefg pel seu contingut i, anteriorment, ha criticat que certs usuaris el posin a l'ull de l'huracà.
Espargaró ha volgut picar la carena a
Victor Egío, catedràtic de Ciències Polítiques i exmembre de Podem, que sortirà al pas de la conversa entre The Grefg i Bukele. "Per què no contestes els molts salvadorencs que hi viuen i t'estan escrivint dient que ara viuen molt més tranquils i sense crim als carrers?", li diu Espargaró.
"O és que criticar The Grefg que almenys hi ha anat a informar i arriba a molta gent, fa més clickbait?", afirma, sense immutar-se. Qui va ser pilot d'Aprilia oblida
els informes d'associacions internacionals com Human Rights Watch que carreguen per les tortures de persones d'altres països que arriben al CECOT com si fos un centre de recepció de presoners internacional. Cal recordar que TheGrefg va promocionar l'entrevista aplaudint Bukele, ovacionant el seu tracte personal i amb aquesta afirmació: "Que Déu et beneeixi". La conversa, imparcial, no és.