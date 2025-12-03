Un jove revela que Rosalía va ser la seva professora de cant: «Fèiem classes a casa seva cada setmana»

"Tu fas classes de cant, per casualitat?". Aquesta va ser la pregunta que POL, un cantant català, no va dubtar a fer a la Rosalía després d'assistir a un dels seus primers concerts al Bar Pastís, un establiment ubicat a la parada de metro Drassanes de Barcelona. La sorpresa per al noi va ser veure que, la que va ser la seva primera professora de cant, s'acabaria convertint en una estrella mundial.
Ha sigut arran de trobat una gravació d'una de les classes que POL va tenir amb la Rosalía fa uns anys que el cantant s'ha decidit a explicar la història a les xarxes sobre com va arribar a ser la seva professora. "Quan tenia 15 anys estudiava música a Barcelona", explica, "el meu professor feia concerts per la ciutat i coneixia molts artistes". Sovint, li recomanava discs i nous cantants: "He conegut una noia que es diu Rosalía i canta flamenc, té una cosa molt especial. Jo crec que t'encantarà", li va dir un dia. Tot seguit, la va buscar a Facebook i va veure que feia un concert al barri del Raval. "Vaig anar-hi amb els meus pares i vaig flipar amb la veu d'aquesta noia", assegura.
POL vivia a Cornellà i la seva família i amics no tenien el costum d'anar fins a Barcelona i, encara menys, d'anar a veure concerts. Finalment, va aconseguir "liar" una amiga seva per anar a veure la Rosalía en un concert que feia al Bar Pastís. "Era un bar superpetit i superantic", relata POL, "hi havia com 15 o 20 persones". En acabar el concert, es van quedar una estona a la porta. "Ella va sortir i va venir directa a preguntar-nos qui érem i què fèiem al seu concert. Va ser supermaja i vam parlar una estona amb ella". Va ser en aquest moment quan el noi va aprofitar per preguntar-li si volia ser la seva professora de cant. "Em va dir que no, però que estava buscant pis i que quan tingués un lloc on fer les classes, m'escriuria per Facebook". I així va ser.
Un cop la Rosalía va trobar un espai on poder fer les classes, va començar a ser la professora de POL, que en aquell moment tenia 16 anys. "Fèiem classes totes les setmanes a Bogatell", explica. Fa uns dies va trobar un àudio que es deia "Classes Rosalía", del qual fins i tot n'ensenya un tros al vídeo a TikTok. "Les classes que jo pensava que eren importants, les gravava per després escoltar-me i corregir errors", assenyala. Fins i tot, va treballar amb l'artista una cançó seva perquè li digués "què li semblava" i "què canviaria". De fet, a l'àudio que POL mostra es pot sentir la Rosalía cantant la cançó del noi.
Com a anècdota, el noi també explica que va entrevistar-la pel seu Treball de Recerca de segon de batxillerat i ensenya un vídeo on tots dos es troben asseguts en un bar de Poblenou fent l'entrevista.
POL va ser alumne de l'artista catalana fins als 19 anys, quan la Rosalía va haver de deixar de ser professora seva perquè "no donava l'abast". "Ella estava acabant la gira del seu primer disc i el seu TFG", explica. Això sí, la Rosalía no va deixar que POL es quedés sense tutor. "Em va passar el contacte de la seva professora de tècnica vocal, ella em va canviar la veu i em va canviar la vida".
Ara, POL acaba de publicar el seu primer EP, 1840 km, així com una nadala per a aquesta època festiva, Torno per Nadal. La mateixa Rosalía ha arribat a veure el vídeo i ha aprofitat per tancar el cercle fent un comentari ple d'emoció a Pol: "Quina il·lusió tornar a saber de tu, em fa molt feliç saber que segueixes cantant i veure't brillant! Abraçada gegant".