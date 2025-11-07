Lux, el nou disc de Rosalía ha sortit a la llum envoltat de polèmica. Si primer va ser la filtració de les cançons dos dies abans del llançament oficial, un cop fet públic, entre el públic català s'ha lamentat que només en una cançó es parla en la llengua. És la tercera del disc, Divinize.
A banda de les cançons, a poc a poc es van coneixent més detalls del nou disc de Rosalía, publicat aquest divendres, i un d'ells és el crèdit de les cançons. Entre els seus participants, el Cor de Cambra del Palau de la Música ha posat els cors en deu cançons de Lux i l'Escolania de Montserrat, en set. A més, en algunes de les cançons canten conjuntament: Reliquia, Divinize, Porcelana, Memoria i Magnolias.
El Cor de Cambra del Palau va posar també els cors de les cançons Mio Cristo, Berghain, Dios es un stalker, La yugular i Focu'ranni. A més dels temes amb el Cor de Cambra, l'Escolania de Montserrat canta a Jeanne i a La rumba del perdón.
Així mateix, parts d'algunes peces de l'àlbum s'han gravat, entre altres llocs, a l'Auditori de Barcelona i també a Montserrat. En el seu nou i esperat disc, Rosalía abraça l'espiritualitat i fusiona el pop i la música clàssica en un àlbum simfònic, operístic, amb tocs de flamenc, introspectiu i en moments minimalista, en què la cantant deixa enrere la música urbana i l'etapa de les motomamis.
L'Escolania canta en castellà
Ara bé, una de les polèmiques ha estat que en aquests cors, l'Escolania de Montserrat canta en castellà, un fet que ha fet enfadar la comunicadora Juliana Canet. "Fer cantar l'escolania en castellà és una humiliació cap als catalans i, per tant, cap a ella mateixa. És una falta de respecte, és comprar un marc mental espanyolista fins al fons. I és, sobretot, no haver entès res", va carregar la de Cardedeu, molt dura amb la de Sant Esteve Sesrovires.
"No crec que ho faci des de la malícia, ho fa perquè no té (o no es pot permetre tenir) una consciència una mica fonda d'on ve. No pots fer un disc amb tretze llengües i dir que vols entendre tothom per entendre't més bé a tu... i fer cantar en castellà l'escolania! I del paperot de l'escolania acceptant-ho... ja en parlarem un altre dia. Perquè l'escolania també es podria haver plantat", va sentenciar Canet, deixant clar que la responsabilitat també radicava en la institució musical de Montserrat.