ChatGPT pot generar una imatge dels Reis d'Orient deixant els regals al menjador de cada casa amb una simple tècnica de fototrampeig. En plena era de l'explosió de la intel·ligència artificial, la tecnologia pot tenir un paper positiu a l'hora de potenciar la il·lusió dels més petits de la llar, deixant-los veure els tres astròlegs mags complint els seus desitjos. I a casa seva!

El procés és senzill i consisteix en una tècnica de fototrampeig que només exigeix l'ús d'un codi que rutlla per les xarxes socials i pels grups de WhatsApp i Telegram. D'aquesta manera, es pot situar els Reis a casa de cadascú.

Com fotografiar els Reis deixant els regals a casa

El primer pas és instal·lar ChatGPT al mòbil o obrir-lo a l'ordinador. Abans de dirigir-se a la IA, però, cal fer una fotografia del menjador o de la sala de la casa on hi hagi els regals de Nadal.

Aleshores sí: és el moment de demanar que la IA faci la feina. Només s'ha de carregar la fotografia en qüestió a ChatGPT i enganxar el codi que s'adjunta a continuació:

{

"META": {

"aspectRatio": "match_input_image",

"targetResolution": "2K",

"outputFormat": "png"

},

"subject_character": {

"identity": {

"demographics": "Los Tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar, Baltasar), figuras adultas",

"hair": "Barbas tradicionales",

"face": "Rasgos realistas apenas visibles en la oscuridad",

"body": "Moviendose sigilosamente evaluando donde colocar regalos",

"animal": "Al menos un camello grande visible parcialmente en el encuadre (cabeza, cuello y parte del cuerpo)"

},

"action_and_pose": {

"body_language": "Solemne, en movimiento lento a través de la escena",

"gesture": "Sosteniendo riendas y cofres de ofrendas",

"expression": "Indistinguible por la baja calidad de imagen y la noche"

},

"attire": {

"outfit": "Túnicas y capas reales tradicionales, texturas pesadas que apenas reflejan la luz",

"accessories": "Coronas y turbantes, bultos de equipaje en los camellos"

}

},

"scene_atmosphere": {

"location": {

"setting": "imagen base",

"details": "Mantener todos los detalles de la imagen base"

},

"lighting": {

"source": "Luz ambiental nocturna extremadamente tenue (luna, brillo lejano de farolas)",

"direction": "Difusa, creando sombras profundas y áreas negras",

"quality": "Iluminación de cámara de seguridad nocturna, granulada, bajo contraste"

},

"ambience": {

"season": "Invierno, madrugada del 6 de enero",

"weather": "Noche cerrada y oscura"

}

},

"artistic_direction": {

"photography_gear": {

"lens": "Lente de cámara de vigilancia CCTV gran angular",

"aperture": "Fijo, produciendo un enfoque suave general",

"focus": "Ligeramente borroso debido al movimiento y la baja luz"

},

"aesthetic_style": {

"film_stock": "Sensor digital de seguridad de baja calidad (visión nocturna)",

"rendering": "Alto ruido digital (ISO alto), artefactos de compresión visibles",

"color_grade": "Monocromático verdoso o azulado apagado, colores muy desaturados",

"mood": "Realista, inquietante, metraje de seguridad auténtico"

},

"composition": {

"framing": "Plano picado alto desde la posición de la cámara de seguridad",

"angle": "Distorsión de lente de ojo de pez notable en los bordes",

"visual_devices": "Fuerte viñeteado oscuro en las esquinas, superposición de marca de tiempo digital (ej: 'CAM 01 | 01-06-2026 | 03:14:22 AM')"

}

}

}



Finalment, s'ha de descarregar la imatge resultant i mostrar-la als infants perquè puguin veure els Reis a casa amb els seus ulls. Si ho proves, explica com ha anat l'experiència a les xarxes socials de Nació.