06 de gener de 2026

Tecnologia

El truc amb ChatGPT per «atrapar» els Reis deixant els regals a casa

La IA pot generar una imatge dels mags astròlegs mentre compleixen els desitjos de cada llar amb un simple codi

  • ChatGPT pot generar una imatge dels Reis a casa -

Publicat el 06 de gener de 2026 a les 09:28
Actualitzat el 06 de gener de 2026 a les 09:34

ChatGPT pot generar una imatge dels Reis d'Orient deixant els regals al menjador de cada casa amb una simple tècnica de fototrampeig. En plena era de l'explosió de la intel·ligència artificial, la tecnologia pot tenir un paper positiu a l'hora de potenciar la il·lusió dels més petits de la llar, deixant-los veure els tres astròlegs mags complint els seus desitjos. I a casa seva!

El procés és senzill i consisteix en una tècnica de fototrampeig que només exigeix l'ús d'un codi que rutlla per les xarxes socials i pels grups de WhatsApp i Telegram. D'aquesta manera, es pot situar els Reis a casa de cadascú.

Com fotografiar els Reis deixant els regals a casa

El primer pas és instal·lar ChatGPT al mòbil o obrir-lo a l'ordinador. Abans de dirigir-se a la IA, però, cal fer una fotografia del menjador o de la sala de la casa on hi hagi els regals de Nadal

Aleshores sí: és el moment de demanar que la IA faci la feina. Només s'ha de carregar la fotografia en qüestió a ChatGPT i enganxar el codi que s'adjunta a continuació:

 


Finalment, s'ha de descarregar la imatge resultant i mostrar-la als infants perquè puguin veure els Reis a casa amb els seus ulls. Si ho proves, explica com ha anat l'experiència a les xarxes socials de Nació.

