El truc amb ChatGPT per «atrapar» els Reis deixant els regals a casa

{
"META": {
"aspectRatio": "match_input_image",
"targetResolution": "2K",
"outputFormat": "png"
},
"subject_character": {
"identity": {
"demographics": "Los Tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar, Baltasar), figuras adultas",
"hair": "Barbas tradicionales",
"face": "Rasgos realistas apenas visibles en la oscuridad",
"body": "Moviendose sigilosamente evaluando donde colocar regalos",
"animal": "Al menos un camello grande visible parcialmente en el encuadre (cabeza, cuello y parte del cuerpo)"
},
"action_and_pose": {
"body_language": "Solemne, en movimiento lento a través de la escena",
"gesture": "Sosteniendo riendas y cofres de ofrendas",
"expression": "Indistinguible por la baja calidad de imagen y la noche"
},
"attire": {
"outfit": "Túnicas y capas reales tradicionales, texturas pesadas que apenas reflejan la luz",
"accessories": "Coronas y turbantes, bultos de equipaje en los camellos"
}
},
"scene_atmosphere": {
"location": {
"setting": "imagen base",
"details": "Mantener todos los detalles de la imagen base"
},
"lighting": {
"source": "Luz ambiental nocturna extremadamente tenue (luna, brillo lejano de farolas)",
"direction": "Difusa, creando sombras profundas y áreas negras",
"quality": "Iluminación de cámara de seguridad nocturna, granulada, bajo contraste"
},
"ambience": {
"season": "Invierno, madrugada del 6 de enero",
"weather": "Noche cerrada y oscura"
}
},
"artistic_direction": {
"photography_gear": {
"lens": "Lente de cámara de vigilancia CCTV gran angular",
"aperture": "Fijo, produciendo un enfoque suave general",
"focus": "Ligeramente borroso debido al movimiento y la baja luz"
},
"aesthetic_style": {
"film_stock": "Sensor digital de seguridad de baja calidad (visión nocturna)",
"rendering": "Alto ruido digital (ISO alto), artefactos de compresión visibles",
"color_grade": "Monocromático verdoso o azulado apagado, colores muy desaturados",
"mood": "Realista, inquietante, metraje de seguridad auténtico"
},
"composition": {
"framing": "Plano picado alto desde la posición de la cámara de seguridad",
"angle": "Distorsión de lente de ojo de pez notable en los bordes",
"visual_devices": "Fuerte viñeteado oscuro en las esquinas, superposición de marca de tiempo digital (ej: 'CAM 01 | 01-06-2026 | 03:14:22 AM')"
}
}
}