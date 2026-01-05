Loteria de Reis 2026: premis, data i on veure el sorteig

Encara no has tingut fortuna amb la loteria de Nadal o la Grossa de Cap d'Any? No et preocupis, el pròxim dilluns es presenta una nova oportunitat amb el sorteig de la loteria de Reis, també coneguda a tot l'Estat com El Niño. Aquest esdeveniment representa una darrera ocasió per a aquestes festes de provar sort i potser celebrar un principi d'any amb un premi extraordinari. A continuació, t'oferim tota la informació necessària: l'horari per no perdre't res, les opcions per seguir el sorteig en directe, i una descripció detallada dels diversos premis.
Quan és la loteria de Reis?
El 6 de gener, dia de Reis, se celebra un esdeveniment molt esperat: el tradicional sorteig de la loteria de Reis. A les 12 del migdia, com és costum, totes les mirades es dirigiran cap al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat, situat a Madrid, on es decidirà la sort de milers de persones. Aquest esdeveniment marca no només una tradició anual sinó també l'apogeu dels sortejos nadalencs, oferint una última oportunitat de guanyar premis substanciosos. La tensió i l'expectació augmenten mentre les boles comencen a girar, simbolitzant esperança i fortuna per a molts. No perdis detall d'aquest emocionant sorteig.
On puc veure el sorteig de Reis?
Pots seguir el sorteig de la loteria de Reis en directe gràcies a Radiotelevisió Espanyola (RTVE), igual com es va fer amb el de la Loteria de Nadal. Aquesta transmissió especial estarà disponible tant a RNE per a aquells que prefereixen l'àudio, com a TVE per als que opten per la visualització. Una peculiaritat d'aquest sorteig és que, a diferència del de Nadal, no comptarà amb les tradicionals veus dels nens de Sant Ildefons cantant els números. No obstant això, l'emoció i l'expectativa romanen intactes. A més, per a aquells que busquen actualitzacions ràpides i fiables, Nació oferirà informació detallada sobre els números premiats.
Premis de la loteria de Reis 2025
La loteria de Reis promet emocions fortes amb la seva impressionant oferta de premis. En total, s'estan jugant 19 milions de premis, sumant una quantitat de gairebé 770 milions d'euros. Però, hi ha un detall important a considerar: només els afortunats guanyadors del primer i segon premi hauran de regularitzar la seva situació amb Hisenda. Aquests premis majors representen no només una gran oportunitat de guany, sinó també una responsabilitat fiscal. A continuació, et detallem quins són aquests principals premis:
- Primer premi: 2.000.000 d'euros (10.000 €/euro jugat).
- Segon premi: 750.000 euros (3.750 €/euro jugat).
- Tercer premi: 250.000 euros (1.250 €/euro jugat).
- Extraccions de 4 xifres: 20 premis de 3.500 euros (17,5 €/euro jugat).
- Extraccions de 3 xifres: 1.400 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Extraccions de 2 xifres: 5.000 premis de 400 euros (2 €/euro jugat).
- Aproximacions del primer premi: 2 premis de 12.000 euros (60 €/euro jugat).
- Aproximacions del segon premi: 2 premis de 6.100 euros (30,5 €/euro jugat).
- Centena del primer premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Centena del segon premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Centena del tercer premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Tres últimes xifres del primer premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Tres últimes xifres del segon premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Dues últimes xifres del primer premi: 999 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Reintegrament: 29.999 premis de 200 euros (1 €/euro jugat).