Nova edició del Saló de l’Ensenyament amb orientació més àgil i eficient

El Saló de l'Ensenyament ha preparat per enguany un sistema exprés per evitar esperes innecessàries i millorar l'atenció. El sistema consisteix en dos punts situats a l'àrea d'orientació on els visitants poden obtenir respostes immediates als dubtes més habituals, fet que ajudarà resoldre consultes de manera més àgil i eficient en un dels espais per excel·lència on els catalans busquen orientació educativa i professional.
El servei complementa un dispositiu de 14 punts d'orientació individualitzada que compten amb professionals de la psicologia i la psicopedagogia. També està format per cinc taulells d'autoconsulta. A més, s’han programat una setantena de visites guiades amb itineraris adaptats als interessos de l’alumnat.
D'altra banda, el servei d'orientació in situ es completa amb eines digitals. Des del gener, els visitants es poden preparar la cita al Saló amb recursos com Orienta Kit, guies i materials per explorar opcions formatives en família, o la plataforma Impulsa’t, que permet consultar l’oferta educativa amb antelació. També s’ofereixen xerrades prèvies mitjançant Instagram Live i canals de WhatsApp per resoldre dubtes i facilitar una visita més eficient i personalitzada.
Més assessorament
La Generalitat de Catalunya participarà en els estands d'Educació i Formació Professional i el de Recerca i Universitats on oferiran informació i atenció individualitzada als estudiants i als professionals de la docència. El primer estand està pensat per consultar l’oferta formativa postobligatòria no universitària. Com per exemple, ensenyaments esportius, arts plàstiques i disseny, formació a distància (IOC) i escoles oficials d’idiomes (EOI). L’espai renova l’Àgora, on es desenvoluparan xerrades dinamitzades sobre temes d’interès general.
Pel que fa a l’estand del Departament de Recerca i Universitats, oferirà informació, xerrades i atenció personalitzada sobre els processos d’accés i admissió a les universitats de Catalunya. Així com orientació sobre les beques i els ajuts disponibles, i altres qüestions com les referents a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). L’espai comptarà amb personal especialitzat de l’Oficina d'Accés a la Universitat (OAU) i de l’AGAUR per a l’atenció individualitzada i per oferir sessions informatives.
D'altra banda, l’Espai Ciència, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), tornarà a apropar els estudis STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) a través d’activitats experiencials per fer-los més atractius al jovent.
Diversió, música i esport
El Saló també proposa activitats lúdiques i esportives a la Plaça de l’Univers com el Campionat de Catalunya Universitari de Bàsquet 3×3 i partides simultànies d’escacs, complementades amb un tauler gegant. Per la seva banda, Creu Roja Joventut hi participarà amb iniciatives per fomentar el voluntariat i sensibilitzar sobre temes com el feminisme, la perspectiva de gènere, la sexualitat i la reducció de riscos en el consum de drogues.
Ràdio Flaix FM, a més, oferirà una experiència virtual immersiva que simula una festa universitària, així com connexions radiofòniques en directe. Mentre que a l’espai d’Adolescents.cat els visitants podran gaudir de sessions de DJ, concerts, concursos i programes en viu.
Per últim, aquesta edició del saló torna a preveure unes hores d’atenció especial a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i les seves famílies. En concret, l’horari reservat serà el tram entre les 17 i les 19 hores del 18 de març, el primer dia de l’esdeveniment.