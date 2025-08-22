Concerts inclusius: intèrprets de llenguatge de signes per escoltar la música

L'última gira del porto-riqueny Bad Bunny ha omplert les xarxes socials de vídeos emotius i impactants sobre l'escenificació del seu últim disc "Debí tirar más fotos" sobre el seu país i la pèrdua d'identitat i espais naturals. Però el que també s'ha vist per xarxes són diversos vídeos de les intèrprets de llengua de signes amb què compten els seus concerts per fer accessible a les persones sordes la seva música.
Aquesta és una iniciativa pionera en el món del reggaeton que s'ha estrenat en la sèrie de 30 concerts que l'artista està fent a San Juan. Aquesta traducció en directe no es tracta només d'explicar les cançons, sinó també de transmetre el ritme i l'energia d'aquestes.
Alguns seguidors sords han explicat la seva experiència, com és el cas de Zoe Marie Rodríguez, una jove sorda que va assistir al concert. "Ha estat una experiència meravellosa, en qüestió d'accessibilitat, poder entendre el que es diu amb la música, com és el vocabulari que s'usa, els senyals, la seva energia, el ritme va a l'una amb el que és el concert", explica a l'agència EFE.
Altres artistes amb concerts inclusius
Figures mundialment conegudes com a Coldplay o Taylor Swift també han incorporat intèrprets de llengua de signes en els seus concerts en directe. Altres artistes de l'estat com Aitana, Bad Gyal o Dàmaris Gelabert també inclouen en els seus directes aquesta iniciativa.