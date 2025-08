Bad Gyal condemna el genocidi a Gaza: «No podem mirar cap a una altra banda»

La cantant Bad Gyal ha expressat públicament el seu suport al poble palestí durant un concert a Borriana, al País Valencià, en el marc del festival Arenal Sound. L'artista maresmenca ha assegurat que "és inhumà el que està passant" a la Franja de Gaza.

Bad Gyal va finalitzar el seu concert agraint al seu públic tot el suport que rep i, a més, va afegir que creia "molt necessari" expressar públicament el seu suport al poble palestí, just després que fa uns dies esclatés la polèmica entre Rosalía i el dissenyador de moda mallorquí Miguel Adrover.

"No podem mirar cap a una altra banda. Em sembla supernecessari ser conscients que mentre ho estem passant bé aquí hi ha gent a Palestina que fa anys que ho està passant molt malament", ha dit la cantant maresmenca. El discurs ha quedat recollit en diversos vídeos que els seus seguidors han difós a les xarxes socials.

Rosalia també es va posicionar sobre el genocidi a Gaza

Rosalía també va condemnar públicament el passat dijous "el que està passant a Palestina" l'endemà que el dissenyador de moda mallorquí Miguel Adrover rebutgés col·laborar amb ella pel silenci que mantenia sobre la qüestió.

La cantant de Sant Esteve Sesrovires va trencar aquest silenci i es va posicionar públicament a través d'un comunicat que va publicar a les seves xarxes socials. "El fet de no haver utilitzat la meva plataforma de forma alineada amb l'estil o expectatives alienes no significa en absolut que no condemni el que està passant a Palestina", va afirmar.

"És terrible veure dia rere dia com persones innocents són assassinades i els que ho haurien d'aturar no ho facin", va afegir. També va fer una crida a assenyalar "cap als qui decideixen i tenen poder d'acció" en lloc de fer-ho entre els artistes.