El Regne Unit reconeixerà Palestina al setembre si Israel no posa fi «a la terrible situació a Gaza»

El Regne Unit reconeixerà l'estat de Palestina al setembre "a menys que el govern israelià prengui mesures substantives per posar fi a la terrible situació a Gaza, arribi a un alto el foc, deixi clar que no hi haurà cap annexió a Cisjordània i es comprometi amb un procés de pau a llarg termini que ofereixi una solució de dos estats".

Així ho ha anunciat aquest dimarts el primer ministre britànic, Keir Starmer, que ha amenaçat ara amb el reconeixement de l'estat palestí a l'Assemblea General de l'ONU després que el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunciés la setmana passada un reconeixement de Palestina.

El canvi de postura de França es produeix en plena acció militar de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza i com una mesura de pressió perquè s'acabi la guerra. "Hi ha la necessitat urgent que es rescati la població civil", va afirmar Macron, que també ha considerat que "la pau és possible". Ambdues potències europees afegeixen pressió internacional sobre el govern d'Israel en plena crisi de fam a Gaza per les accions de l'exèrcit hebreu.

Starmer ho ha anunciat després de la reunió del seu gabinet que ha tingut lloc aquest dimarts, i en un comunicat que recull el resultat de la cimera, el primer ministre reitera que no hi ha equivalència entre Israel i Hamàs, i que el seu govern manté les exigències a la milícia islamista. Això és, alliberament dels ostatges, signatura d'un alto el foc, compromís de no tenir cap paper en el govern de la futura Gaza i desarmament.

El líder laborista s'ha compromès a fer una avaluació abans de l'Assemblea General de l'ONU sobre el compliment de tots aquests passos, abans de prendre una decisió final sobre el reconeixement de l'estat palestí. Precisament, des d'aquest dilluns, l'ONU acull una conferència per a la solució dels dos estats que el secretari general de l'organització, António Guterres, espera que sigui un "punt d'inflexió" per a Gaza.