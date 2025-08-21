Rull demana recuperar la unitat que va fer possible el Procés: «La prioritat és enfortir la nació»

A tres setmanes de la celebració de la Diada de Catalunya, el president del Parlament, Josep Rull, ha començat a escalfar els motors més polítics i reivindicatius del moviment independentista. En concret, Rull ha instat aquest dijous a recuperar la força i la unitat que va fer possible el Procés i ha afirmat que "la prioritat és enfortir la nació".
"Si no hi ha nació, no hi haurà mai més la voluntat de guanyar l'Estat", ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, durant un acte d'entrega del premi Canigó a l'abadia de Montserrat i a qui Rull ha dedicat una glossa. Així mateix, el president de la cambra ha assegurat que els dirigents que es trobaven en la primera línia política durant el Procés, com ell, que era conseller de Territori, han "d'assumir la part de responsabilitat" que els pertoca.
El president ha iniciat la seva intervenció assenyalant que l'UCE "té més sentit que mai". I el té, segons el president, perquè "va ser concebuda des de l'exili per parlar del conjunt de la nació en un moment de repressió". "L'any 2025, un dels pocs àmbits de la nació de Catalunya, dels Països Catalans, on els exiliats poden parlar en llibertat és, justament aquí, a la Catalunya del Nord, a l'UCE". S'hi ha referit així a la conferència de l'expresident Carles Puigdemont d'aquest dimarts, en què va defensar que l'oficialitat del català a Europa encara té opcions.
És en aquest sentit que ha subratllat que el fet que dos diputats, Puigdemont i Lluís Puig, es trobin a l'exili, així com que l'eurodiputat electe Toni Comín no pugui exercir les seves funcions, comporten que no hi hagi "normalitat" a Catalunya. "No hi ha una situació de normalitat", ha criticat, en referència implícita al que sovint defensa el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Rull, que ha destacat que al mil·lenari de l'abadia de Montserrat el seguirà el mil·lenari del Parlament de Catalunya el 2027, ha destacat la importància de les institucions i ha reblat: "Jo no soc el president d'un parlament autonòmic, soc el president del parlament d'una nació. A les nostres espatlles hi ha mil anys d'història que són excepcionals".
I, fent referència al poema "Ara mateix" de Miquel Martí i Pol, ha instat a "recuperar l'autoestima i el sentiment d'unitat". "Posem-nos dempeus una altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Tot està per fer i, si volem, tot és possible", ha conclòs el president.