El sobiranisme es manifesta a Palma contra les polítiques anticatalanes de PP i Vox

Més d'un miler de persones s'han manifestat aquest dimarts pels carrers del centre de Palma amb motiu de la Diada de Mallorca per reclamar l'autodeterminació de l'illa i que els mallorquins puguin decidir el seu estatus polític. D'acord amb els organitzadors, la manifestació ha reunit més de 5.000 persones, mentre que la Delegació de Govern a les Balears ha rebaixat aquesta xifra a unes 1.100. S'han corejat consignes en què es demanava 'A Mallorca, en català', 'ni França, ni Espanya. Països Catalans!, o 'Mallorca serà la tomba del feixisme'.
Durant la protesta s'han pogut llegir a les pancartes reivindicacions com 'molt per lluitar, tot per guanyar, 'la solució, autodeterminació', o 'volem comandar a casa nostra, Espanya no té remei. Independència! També s'han pogut sentir consignes en què es demanava la llibertat per a Palestina, es qualificava Israel d'"Estat terrorista" o que titllaven el diputat de Vox, Jorge Campos de "nazi", motivades per la seva publicació a X amb insinuacions sobre relatives la manifestació d'aquest dimarts.
Tomeu Martí, el representant de la Plataforma 31 de Desembre -una de les organitzacions convocants- ha estat l'encarregat de llegir un dels manifestos, en què han traslladat que la Diada de Mallorca s'ha de continuar celebrant el 31 de desembre per "motius històrics, tradició i el simbòlic d'aquesta data". La protesta ha partit del passeig del Born, ha girat pel carrer Unió, pujat per Rambles, ha torçat pel carrer del Baró de Pinopar per creuar Avingudes i acabar a la plaça del Tub.
Alamany denuncia les "amenaces" de PP i Vox al català
La secretària general d'ERC, ha denunciat les "amenaces" de PP i Vox contra el català des de la manifestació de la Diada de Mallorca. En declaracions als mitjans de comunicació, Alamany ha lamentat que aquests dos partits volen que la llengua catalana sigui una "cosa folklòrica" i "relegada a la marginalitat". "Per això la política ha de servir per estar en tots els fronts: per defensar que la llengua ha de ser forta i viva perquè és la base de la nostra identitat", ha dit. Alamany també ha reivindicat els "reptes compartits" amb els "companys i companyes" de les Illes. I ha citat l'espoli fiscal, la dificultat per accedir a un habitatge i la "governança" del turisme per protegir el territori.
El PP mata l'òrgan de coordinació lingüística entre els Països Catalans
El conseller Francesc Xavier Vila va explicar a principis de novembre que els canvis produïts al govern balear i valencià, amb el retorn del PP, han provocat la suspensió temporal de les reunions sobre política lingüística amb Catalunya. La Generalitat recorda que és un acord entre governs "sotmès als resultats electorals de cada territori" i referma la voluntat de reprendre l'acord "tan bon punt les circumstàncies ho facin possible".