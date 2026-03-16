Font no llança la tovallola per presidir el Barça: «La vida ens oferirà una altra oportunitat»

Després d'unes eleccions carregades de tensió i amb un resultat molt clar, Víctor Font no ha deixat passar l'oportunitat i ha volgut valorar la feina feta durant la seva campanya manant un missatge d'esperança: "La vida ens oferirà una altra oportunitat", ha expressat a través d'un missatge enviat al seu grup d'activistes.
Font va perdre ahir les eleccions a la presidència del Barça amb un 29,52% dels vots, enfront dels 68,47% que va aconseguir Joan Laporta, mentre que el 2,01% van ser vots nuls o en blanc.
Tot i això, el líder de Nosaltres ha volgut agrair els seus seguidors a través d'un missatge en què admet que "costarà una mica, uns dies, agafar distància i digerir tot plegat", després d'un procés electoral en què les acusacions entre els dos candidats i les imatges dels mateixos jugadors del club blaugrana caldejaven l'ambient electoral inclinant-se cap a Laporta.
"Cal fer un esforç per continuar amb els llums llargs posats", continua el missatge Font, i afegeix un "agraïment etern" als qui l'han acompanyat durant la campanya, per la feina la "dedicació i el compromís". El líder de Nosaltres també ha remarcat els valors del seu projecte, definint-lo com a defensor d'una "causa noble i justa" amb l'objectiu de governar el Barça des de "l’honestedat i l’excel·lència".
Un missatge que ja va expressar en l'entrevista amb Nació on, en línia amb el seu discurs de campanya dur contra Laporta pel funcionament del club i per la manca de transparència, va subratllar que s'havien d'evitar "models personalistes", en referència al del seu contrincant en les eleccions del Barça.
A través del seu perfil d'Instagram, Font ha comunicat també agraïment amb els seguidors del seu projecte i ha aprofitat per felicitar a Laporta pels resultats: "Desitgem que tingui sort i encerts durant el mandat. Estem i estarem sempre a disposició del club".
Tot i el resultat d'aquestes eleccions Font no llença la tovallola i assegura al missatge difós als seus seguidors que "encara no hem assolit l'objectiu": "Tinc el pressentiment que la vida ens oferirà una altra oportunitat de fer realitat el nostre somni compartit", acaba Font el comunicat amb un to esperançador que posa el focus en les pròximes eleccions.