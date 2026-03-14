14 de març de 2026

Lamine Yamal publica una foto amb Joan Laporta un dia abans de les eleccions al Barça

Aquest diumenge els socis del club votaran entre Laporta i Font per governar la institució blaugrana els pròxims quatre anys

  • Lamine Yamal i Joan Laporta el dia de la renovació del jugador -

Publicat el 14 de març de 2026 a les 18:32

Lamine Yamal ha publicat al seu compte personal d'Instagram una foto amb Joan Laporta el dia abans de les eleccions al Barça. Després d'una setmana de tensió entre els dos candidats a ser el president del club, el número 10 ha compartit una imatge plena d'intencions. Aquest diumenge, els socis escolliran entre Laporta i Font per continuar liderant el futur del Barça.

Així, el jugador estrella del Futbol Club Barcelona ha compartit aquest dissabte a les stories d'Instagram la foto del dia que va renovar el contracte fins al 2031 amb el club el passat maig. Amb el president al costat i la camiseta a les mans, Lamine Yamal ha publicat la foto sense afegir cap paraula, només dos cors de color blau i grana.

Aquest dijous va ser l'últim cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font abans de les eleccions. La situació econòmica, la reconciliació amb Leo Messi, el nou estadi, hipotètics fitxatges com Erling Haaland, el funcionament de l'estructura esportiva i el paper d'Alejandro Echeverría van crispar el pols entre els dos candidats, que aspiren a governar la institució blaugrana en els pròxims quatre anys.

  • Captura de pantalla de la foto que ha publicat Lamine Yamal

El Barça també és política

Fa uns dies, a Nació vam publicar un nou capítol de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore, per analitzar els comicis que marcaran el futur del club. Sota la conducció de Neus Climent, els periodistes Ferran CasasOriol March i Guillem Delso desgranen la dimensió política del club, analitzen el perfil dels candidats, posen l'accent en les derivades polítiques que envolten les eleccions i aprofundeixen en la dimensió social del Barça en el camp del catalanisme. El podeu escoltar aquí.

L'episodi compta amb dues entrevistes: Ramon Usall, historiador i autor de la secció Futbolítica del diari, i Josep Maldonado, exsecretari general de l'Esport, exsenador de Convergència i coneixedor privilegiat de les entranyes del club.

