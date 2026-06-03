La justícia arxiva la causa per estafa del Reus que esquitxava Laporta

L'Audiència de Barcelona no ha trobat indicis de delicte en la causa per estafa relacionada amb el Reus Deportiu que esquitxava a l'actual president del Barça, Joan Laporta, tal com ha avançat El País. En concret, l'extenista Albert Ramos va denunciar el llavors exdirector general del club blaugrana i màxim accionista del Reus, Joan Oliver, per haver-lo, presumptament, enganyat en un projecte empresarial que no va arribar a bon port. Aquesta denúncia, doncs, de retruc també esquitava Laporta.
Ara, però, la justícia ha determinat que no es va produir cap estafa i ha arxivat de nou la causa, ja que ja havia estat prèviament tancada per la jutgessa instructora del cas, però que es va acaba reobrint. En 2016, el extenista Albert Ramos va invertir 100.000 euros en el projecte impulsat per Joan Oliver. El pla estratègic consistia a impulsar l'ascens del Reus i en la creació a la Xina d'una acadèmia inspirada en La Masia del Barça. En concret, segons indiquen, els impulsors del projecte oferien una rendibilitat del 6% a tres anys, fet que va propiciar que Ramos s'interessés pel projecte. Aquest, però, va fracassar, motiu pel qual Ramos va acabar interposant una querella per estafa contra Oliver i una de les seves assessores.
El denunciant sostenia que Oliver va simular “una aparença de solvència” que era falsa i va utilitzar per a guanyar-se la seva confiança a “persones de renom que no guardaven relació amb el projecte, com Joan Laporta, Rafael Yuste i Xavier Sala i Martín”. De fet, aquest és un dels motius pels quals el president del Barça apareix esquitxat en aquest presumpte cas d'estafa, ara ja descartat. Ramos va denunciar haver estat estafat perquè li van donar una “aparença falsària de prosperitat” i li van fer creure que el risc de la inversió era baix, fet que no va acabar sent veritat.
L'advocat de Laporta celebra la decisió de la justícia
Per a l'advocat de Laporta, Jordi Pujante, l'arxiu de la primera de les tres causes pels mateixos fets que s'instrueixen en diferents jutjats de Barcelona marca “un precedent molt important” per l'evolució de les altres causes. El lletrat considera que la justícia recolza els arguments que sempre han defensat: que va existir un projecte empresarial fallit, però no un engany.
Després d'aquesta decisió, creu que “la resta de causes haurien de seguir el mateix camí”. Laporta està investigat en dues causes pels mateixos fets que ara han estat arxivats. Es tracta de dos inversors que van injectar diners en aquest projecte empresarial i que denuncien haver estat enganyats. Una de les causes va ser inadmesa inicialment, però l'Audiència de Barcelona va ordenar la seva investigació.