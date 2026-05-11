Les celebracions del Barça són memorables des que la plantilla està conformada per una generació de joves culers amb ganes de reunir-se i barrejar-se amb els aficionats. Per això, ja és habitual veure imatges de futbolistes a Canaletes, passejant per la ciutat i cridant amb altres culers, com ha passat aquest diumenge a la nit. I, tot plegat, amb la sempre destacada participació de Joan Laporta.
Les obres a la Rambla han impedit celebrar la Lliga a la font de Canaletes i han fet desplaçar l'epicentre de la festa a la plaça Catalunya. Marc Casadó i Alejandro Balde hi han baixat i han encapçalat diversos càntics mentre retransmetien l'escena en directe a les xarxes socials. Han botat amb els càntics de "Madridista qui no boti" i han animat la festa com dos aficionats més.
D'altra banda, ha tornat la "banda del Bicing", que ha pedalejat fins a una discoteca. És la que formen Pedri, Dani Olmo i Èric Garcia, que han optat per fer servir el servei de bicicletes municipal per desplaçar-se des del Camp Nou fins a Twenties, un local d'oci nocturn a la part alta de Barcelona. Diversos veïns els han animat i han fet vídeos que han penjat a les xarxes socials.
Els mateixos protagonistes, amb Lewandowski, van deixar imatges similars en la celebració de la temporada passada, quan van anar fins a l'Hospital de Barcelona per visitar Ferran Torres, que estava ingressat per una cistitis.
Mentrestant, Joan Laporta i les famílies dels jugadors celebraven l'èxit a la discoteca Luz de Gas. El feu del president del Barça no ha fallat a la cita i Laporta ha deixat diverses escenes de festa i celebració. Per exemple, ha ballat al ritme de Despechá de Rosalía.
Amb tot, milers de culers han celebrat el títol de Lliga en una nit tranquil·la i sense incidents destacables. El triomf s'ha celebrat en un primer moment a l'Spotify Camp Nou, on l'equip ha rebut la copa a la gespa. Immediatament, però, la celebració s'ha traslladat a la plaça Catalunya, que s'ha omplert d'aficionats blaugranes.