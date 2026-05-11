El Barça celebra la tercera Lliga en quatre anys amb «la banda del Bicing» i dos jugadors a plaça Catalunya

L'eufòria blaugrana ha desbordat el Camp Nou aquest diumenge a la nit i s'ha estès per tot Barcelona per celebrar el títol de Lliga aconseguit en el Clàssic contra el Reial Madrid. Els carrers de la ciutat comtal han estat una festa, que ha tingut l'epicentre a la plaça Catalunya per les obres a la Rambla que han impedit als culers arribar fins a la font de Canaletes.
Com ja és habitual, diversos jugadors s'han deixat veure entre la multitud com qualsevol aficionat més i han compartit la celebració amb la resta de culers. Marc Casadó i Alejandro Balde han baixat precisament fins a la plaça Catalunya i han botat amb els càntics de "Madridista qui no boti", mentre que la "banda del Bicing" ha pedalejat fins a una discoteca.
És la que formen Pedri, Dani Olmo i Èric Garcia, que han optat per fer servir el servei de bicicletes municipal per desplaçar-se des del Camp Nou fins a Twenties, un local d'oci nocturn a la part alta de Barcelona. Diversos veïns els han animat i han fet vídeos que han penjat a les xarxes socials.
Els mateixos protagonistes, amb Lewandowski, van deixar imatges similars en la celebració de la temporada passada, quan van anar fins a l'Hospital de Barcelona per visitar Ferran Torres, que estava ingressat per una cistitis. Mentrestant, Joan Laporta i les famílies dels jugadors celebraven l'èxit a la discoteca Luz de Gas.
Amb tot, milers de culers han celebrat el títol de Lliga en una nit tranquil·la i sense incidents destacables. El triomf s'ha celebrat en un primer moment a l'Spotify Camp Nou, on l'equip ha rebut la copa a la gespa. Immediatament, però, la celebració s'ha traslladat a la plaça Catalunya, que s'ha omplert d'aficionats blaugranes.
Tot a punt per a la rua de la Lliga
La comitiva de la rua d'aquest dilluns sortirà de l'Spotify Camp Nou i continuarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts, Arístides Maillol i finalitzar de nou al camp del Barça. La Guàrdia Urbana acompanyarà la comitiva del Barça per facilitar-ne la mobilitat, i juntament amb els Mossos d'Esquadra, també garantirà la seguretat de l'esdeveniment, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.
Els agents de la GUB faran els talls de trànsit corresponents a mesura que es vagi realitzant l'itinerari i adoptaran les mesures d'ordenació i regulació adients per mantenir la seguretat i fluïdesa del trànsit de vehicles i vianants. El consistori ha recomanat l'ús del metro, ja que les restriccions de trànsit afectaran més d'una trentena de línies d'autobús. En aquest sentit, el transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades al llarg del recorregut per tal que es puguin adoptar mesures de control d’accés i de regulació de fluxos de persones.