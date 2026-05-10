Una Lliga en transició: el primer títol entre mandats de Laporta

Amb la segona lliga consecutiva de Hansi Flick a la banqueta, el primer equip masculí de futbol del Barça ha guanyat el primer títol sense un president electe al càrrec. Tot i que Joan Laporta va vèncer a les eleccions del 15 de març, no prendrà possessió fins l'1 de juliol, tal com ho estableixen els estatuts, i el títol computa per a la presidència provisional del seu número dos, Rafa Yuste, que dirigeix el club de manera oficial des que Laporta va dimitir per convocar els comicis.
Es tracta d'un fet inèdit a la història del Barça. L'equip femení sí que havia aixecat la Copa el març de 2021, abans que es completés el traspàs entre la comissió gestora presidida per Carles Tusquets i el mateix Laporta, però amb el masculí no havia passat mai en cap de les comissions gestores del 2003, 2006, 2015 i 2021.
Amb tot, el primer títol en aquests llimbs institucionals reafirma el projecte esportiu de Deco i Laporta de cara a la nova presidència, amb Flick indiscutit al capdavant, com també ho està el gruix de la plantilla. És la principal garantia de què disposa la directiva, que haurà de resoldre incerteses com la rendibilitat del nou Camp Nou, la construcció del Palau Blaugrana i el component polític del club, entre altres.
Per què Laporta encara no és president del Barça?
Laporta no és encara president perquè així ho mana l'article 54 dels estatuts del Barça, que estableix que, quan se celebren eleccions per la finalització natural del mandat de la junta anterior, la nova directiva ha d'iniciar el nou mandat l'1 de juliol, entenent que aquesta data marca l'inici de la nova temporada. És la fórmula del club per assegurar una transició ordenada, ja que permet la planificació amb un president temporal i una comissió gestora encarregada de dirigir el club i assegurar un relleu satisfactori.
Si bé, els canvis de directiva no s'han produït així en algunes ocasions i no sempre s'ha respectat l'article 54. Per exemple, amb la dimissió de Josep Maria Bartomeu l'octubre de 2020 i la victòria de Laporta a les eleccions del 7 de març del 2021, el nou president va assumir el càrrec el dia 17 del mateix mes. Abans, el 2003, Laporta va accedir a la presidència també de manera anticipada, la qual cosa va fer computar aquell tram final de temporada com un exercici complet i li va retallar el mandat.
La Lliga, el trampolí del nou mandat de Laporta
Amb el binomi Deco-Flick i la continuïtat de la columna vertebral de la plantilla, Laporta espera continuar ampliant el palmarès del Barça, amb un paper central de la Lliga i el somni de la Champions. És gràcies als trofeus nacionals que ha aconseguit revertir la mala situació esportiva i ha fet recuperar la il·lusió a la parròquia blaugrana i, amb un Reial Madrid en crisi que encadena dos anys en blanc, voldrà continuar ampliant el palmarès amb Lligues, Copes i Supercopes.
Els deures, ara, són a Europa. El rendiment a la Champions ha estat lluny del de la resta de competicions i la nova generació d'estrelles blaugranes ha d'aspirar a guanyar l'orelluda aviat. Flick ho té clar -ja ho entenia així quan va arribar al club- i, després de l'eliminació dolorosa a quarts de final contra l'Atlètic de Madrid i d'11 anys sense trepitjar una final, l'exigència és més gran que mai.