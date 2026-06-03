Florentino anuncia el retorn de Mourinho al Madrid

Florentino ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho a través d'un vídeo a X només uns dies abans de les eleccions del Reial Madrid, que se celebraran el 7 de juny. Després que Enrique Riquelme, l’altre candidat, hagi deixat clar durant la campanya que no fitxaria el portuguès si guanyava els comicis, Florentino s'ha avançat a l'anunci de l'empresari alacantí sobre quin serà el seu entrenador i ha fet públic l'anunci del seu candidat a xarxes.
A més, ha fet oficial la notícia en un moment en què el seu rival està en directe en una entrevista en el programa El Hormiguero. "Mentre a la televisió no paren de parlar-ne...", comença el vídeo publicat a X i, tot seguit, apareix Mourinho vestit amb la samarreta del Reial Madrid responent amb un breu "sí". A més, el president del club ha adaptat el seu lema de campanya: "Molta història per fer" per jugar amb el nom del portuguès en la frase "MOUcha història per fer", que acompanya el vídeo.
Aquesta seria la segona etapa de l'actual entrenador del Benfica al Madrid, després de la destitució d’Arbeloa, ja que la primera va ser durant les temporades del 2011-2012 i el 2012-2013, quan va aconseguir una Lliga i una Copa del Rei.
Riquelme, sense entrenador
El candidat, que aquest dilluns va confirmar a Raúl González Blanco com a nou director esportiu en cas que guanyi les eleccions, ja va assegurar que, abans del diumenge 7 de juny, "revelarà el nom de l'entrenador i dels fitxatges" que té aparaulats. En aquest sentit, va descartar a Mourinho com a candidat a la banqueta i va concloure sentenciant que el seu projecte vol "recuperar l'ADN, la identitat i els valors del Reial Madrid".