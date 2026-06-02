Enrique Riquelme acusa Florentino Pérez de «finançar el Barça»

"No parlo català i ni valencià, que són semblants... sí que els entenc però prefereixo fer l'entrevista en castellà", així s'ha presentat Enrique Riquelme, nascut a Alacant, a l'entrevista que Jordi Basté li ha fet aquest matí a RAC1. El candidat a la presidència del Reial Madrid, i fundador i cap executiu del Grup Cox, ha carregat contra la gestió de Florentino i el Barça pel 'cas Negreira'.
"Ens presentem a les eleccions perquè Florentino vol privatitzar el club", ha explicat Riquelme, fent referència a la voluntat expressada pel president del club blanc de vendre un percentatge d'accions del Reial Madrid a un inversor extern. L'empresari alacantí no ha dubtat a criticar Florentino i la gestió de campanya que està fent des del mateix club: "Fa 20 anys que opera com si el club fos seu i està fent servir tots els mitjans del club per orquestrar la seva campanya personal".
De fet, Riquelme ha assegurat que denunciarà a la junta electoral les gestions que Florentino està fent des del club en aspectes clau de les eleccions, com per exemple la del vot per correu: "Els socis només han rebut la seva papereta", afirma. "Jo sé contra qui estic competint", ha sentenciat un Riquelme que ha criticat Florentino per eludir un debat entre candidats i per "assegurar-se" una alta participació del vot per correu, fent coincidir les eleccions amb l'estada del papa Lleó XIV a Madrid.
Florentino va finançar al Barça
"Florentino ha sigut un gran president pel Reial Madrid, però el temps passa per a tothom", ha deixat caure Riquelme, poc abans d'atacar el Barça assegurant que "durant moltíssims anys s'ha pagat a Negreira per afavorir arbitralment al Barcelona". Alineat amb Florentino, l'empresari alacantí ha defensat que l'arbitratge ha "robat" les lligues al Madrid, i ha afegit que "hi ha hagut un perjudici evident" cap al club blanc.
"El Barça ha sigut finançat per Florentino, per gent molt propera del seu cercle", ha assegurat Riquelme, que ha arribat a afirmar que el president blanc va "allargar la mà" al club blaugrana quan pitjor estava i "ara ens heu guanyat dues lligues".
Un nou cas Figo?
"Prefereixo no revelar el nom dels jugadors amb qui contacto", ha respost Riquelme a Basté, que no ha confirmat ni desmentit contactes amb algun futbolista del Barça preguntat per si voldria repetir "un cas Figo". Així i tot, l'alacantí ha assegurat que Pedri i Lamine Yamal "són grans jugadors", però que prefereix "els jugadors del Reial Madrid".
Recuperar "l'ADN Reial Madrid"
El candidat, que aquest dilluns va confirmar a Raúl González Blanco com a nou director esportiu, en cas que guanyi les eleccions, ha assegurat que, abans de diumenge, "revelarà el nom de l'entrenador i dels fitxatges" que té aparaulats. En aquest sentit, ha descartat a Mourinho com a candidat a la banqueta i ha conclòs sentenciant que el seu projecte vol "recuperar l'ADN, la identitat i els valors del Reial Madrid".