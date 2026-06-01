Florentino assegura que Ayuso i Almeida faran «una normativa especial» perquè els concerts tornin al Bernabéu

"La llotja del Bernabéu funciona com un punt de trobada entre poder polític, econòmic i mediàtic", explicava Diego Barcala, fundador i editor de la revista Líbero en una entrevista a Nació. Una prova del poder acumulat per Florentino és la temprança i seguretat amb la qual ha assegurat que Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida impulsaran "unes normes especials" que permetran reprendre els grans esdeveniments musicals a l'Estadi Santiago Bernabéu, després de mesos de polèmica pels problemes acústics.
En declaracions a El País, el president del Reial Madrid ha assegurat que compta amb el suport de la Comunitat de Madrid i de l'Ajuntament de la capital espanyola per poder reprendre els concerts a l'estadi blanc. "Està ja arreglat, hem guanyat als tribunals, farem concerts", ha afirmat Florentino Pérez, que ha apuntat que la nova regulació podria incloure limitacions horàries: "Per exemple, podem acabar els concerts a les 23.00 hores".
Florentino ja va remar cap a aquesta direcció en una entrevista a El Chiringuito de Jugones d'aquest passat maig; es va mostrar convençut que els concerts tornarien "molt aviat" i va avançar que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament ja treballaven en una "regulació específica" per permetre'n la celebració. A més, va assegurar que el club ja està executant les actuacions d'insonorització i les millores tècniques exigides per les autoritats.
Els veïns, en peu de guerra
Les declaracions arriben després que una resolució judicial conclogués que el Reial Madrid no és el responsable penal dels problemes de soroll derivats dels concerts celebrats al Bernabéu, que, segons la sentència, correspon a les empreses promotores encarregades d'organitzar els esdeveniments. Cal recordar que la suspensió dels concerts va arribar després de les denúncies presentades per associacions de veïns de l'entorn del Bernabéu, amb diversos informes i expedients municipals que van concloure que alguns dels espectacles celebrats el 2024 havien superat els límits acústics establerts per la normativa. La plataforma de veïns Ruido Bernabéu, que és una de les que va portar els concerts als tribunals, defensa que la legislació vigent "no s'ha de canviar per l'afany desmesurat de lucrar-se".
Ayuso defensa canviar la normativa
"Tinc molt bona opinió de Florentino Pérez. Li devem moltíssim... crec que tots", va afirmar Ayuso en una entrevista a esRadio. Què li deu la presidenta de la Comunitat de Madrid al president del Reial Madrid?
Sigui el que sigui, potser és un dels motius pels quals Ayuso ja va avançar fa uns dies la seva intenció de modificar la normativa autonòmica per donar "seguretat jurídica" als promotors que vulguin organitzar concerts al Santiago Bernabéu. La dirigent popular va assegurar que els concerts es podran compatibilitzar amb el descans dels veïns sempre que no se celebrin de manera diària i tinguin limitacions horàries: "Cal entendre que vivim en una ciutat i en un país de soroll". Tot i reconèixer que els concerts celebrats el 2024 van provocar problemes importants al voltant del Bernabéu i que el barri es va convertir durant dies en "un autèntic caos", Ayuso va defensar que cal trobar un "equilibri" entre el descans dels residents i l'activitat d'un recinte que considera "el millor del món" per acollir grans esdeveniments.
Els concerts, "un servei de país"
Tot i la batalla jurídica i política que Florentino ha lliurat per recuperar els concerts, ha volgut restar importància a l'impacte econòmic que tenen en els comptes del club: "El Madrid ha ingressat aquest any 1.250 milions... els concerts són una cosa residual". El president del club blanc assegura que els espectacles musicals només suposen un 1% dels ingressos del club i afirma que són "un tema de prestigi per a la ciutat". Tot i això, la recuperació dels concerts forma part del model de negoci previst per rendibilitzar la remodelació integral del Santiago Bernabéu, una obra que ha superat els 1.200 milions d'euros i que, deixant de banda el dubtós gust arquitectònic, ha generat polèmiques amb els sostre retràctil o l'estat de la gespa.
Florentino va acusar Iberdrola i Villarejo d'intentar assassinar-lo
RAC1 ha avançat uns àudios inèdits de la declaració de Florentino davant l'Audiència Nacional el novembre del 2019, en què el president del Reial Madrid acusa el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, i l'excomissari José Manuel Villarejo d'haver conspirat per assassinar-lo. "Hi ha tres coses que m'han dit reiteradament", començava Florentino, "una, que el millor és fer-me desaparèixer amb un accident o amb un virus. No sabia que et podien fer desaparèixer amb un virus", afirmava davant del jutge. També va assegurar que s'havien plantejat difondre informació sobre suposats comptes bancaris en paradisos fiscals a l'estranger o atribuir-li un fill no reconegut, va dir entre riures i, afegeix: "Joder, alguna cosa hauré de fer".