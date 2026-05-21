Qui és Enrique Riquelme, l'empresari amb «accent sud-americà» que desafia Florentino Pérez

"Aquell senyor que parla per allà... que parla amb les elèctriques, que té accent sud-americà", va deixar anar Florentino Pérez durant l'esperpèntica roda de premsa del 12 de maig, en què va convocar eleccions a la presidència del Reial Madrid. Però qui és aquest home amb accent mexicà, fins aleshores desconegut per al gran públic? Ni més ni menys que Enrique Riquelme, un empresari alacantí especialitzat en el sector energètic que acumula una fortuna multimilionària i que plantarà cara a Florentino en la cursa electoral a la presidència del Reial Madrid.
Enrique Riquelme (9 de gener de 1989, Alacant) és nou candidat a la butaca presidencial del club blanc. Segons han confirmat l'ABC i El Periódico, aquest dijous Riquelme ha presentat la seva candidatura oficialment a la junta electoral del Reial Madrid, abans que acabés el termini oficial per fer-ho, i, ara, té fins dissabte perquè sigui aprovada. Al comunicat, Riquelme expressa la seva voluntat de presentar-se a la presidència del club i el seu "objectiu" de "presentar un projecte per al Reial Madrid del futur, il·lusionant per a tots els madridistes".
L'empresari alacantí de 37 anys finalment s'ha decidit a avalar els 187 milions d'euros que necessita per presentar-se a les eleccions, tot i que dies enrere va enviar una carta oberta a Florentino en la qual demanava ampliar el marge de temps per poder preparar la candidatura. Riquelme va sol·licitar al president del Madrid "més marge", ja que diu que els terminis dels estatuts "no corresponen amb el foment de la participació de les democràcies modernes".
Finalment, però, Riquelme ha decidit presentar-se i, per primera vegada en vint anys, Florentino Pérez tindrà un rival a batre si vol continuar conduint, amb més o menys cops de timó, el Reial Madrid. L'empresari, que ha irromput a l'esfera pública recentment, és el fundador i president executiu del Grup Cox, una multinacional energètica que cotitza a la borsa espanyola des del 2024. Conegut com "el rei del Sol", per la seva aposta per l'energia fotovoltaica, Riquelme ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional a Llatinoamèrica, sobretot a Mèxic i Panamà; és per això que té accent mexicà.
Riquelme, fill de la classe alta
Riquelme va néixer en el si d'una família de classe alta, empresarialment molt ben situada en els sectors immobiliaris i miners. De fet, el seu pare, Enrique Riquelme de la Torre, ja va formar part d'una junta del Reial Madrid, en aquest cas, com a directiu sota la presidència de Ramón Calderón, entre el 2006 i el 2009.
Als 21 anys, Riquelme va aprofitar el suport econòmic familiar per marxar al Panamà on, l'any 2010, va fundar el Grup Sol, una empresa centrada en els negocis de la mineria, l'energia i les infraestructures. Amb la seva primera aventura empresarial, l'alacantí ja va fer fortuna, aconseguint que la seva empresa es fes càrrec de les obres d'ampliació del canal de Panamà.
El grup Cox, un imperi energètic
El 2014, Riquelme funda Cox Energy, una empresa centrada en l’energia solar, les renovables i el manteniment de plantes fotovoltaiques amb projectes a països com Mèxic, Xile, Colòmbia, Panamà, Espanya i Portugal. El grup que va expandir-se especialment a Llatinoamèrica, també ha arribat al nord d’Àfrica, Sud-àfrica i l’Orient Mitjà, apostant per mercats emergents amb grans necessitats energètiques i hídriques. El salt empresarial definitiu, però, va arribar el 2023 amb l'adquisició dels actius productius d’Abengoa, una operació que li va atorgar una nova dimensió industrial i tecnologia.
Riquelme i Iberdrola, enemics de Florentino
La figura de Riquelme, a més, ha reobert una de les grans guerres empresarials de l’Ibex; l’enfrontament entre Florentino Pérez i Iberdrola, ja que el seu opositor al càrrec té forts lligams amb l’entorn d’Ignacio Sánchez Galán, president de l'empresa energètica. De fet, aquest mateix any, Riquelme ha tancat la compra de la filial d’Iberdrola a Mèxic per més de 3.600 milions d’euros; a més que, segons han explicat diversos mitjans, una de les figures vinculades a la possible candidatura de l'empresari alacantí és David Mesonero, gendre de Sánchez Galán.
L’enfrontament entre Florentino Pérez i Iberdrola es remunta als anys 2000, quan ACS va comprar un 10% d’Iberdrola, participació que amb els anys va arribar a prop del 20%. El president del Reial Madrid, però, mai en té prou i volia tenir poder dins la companyia i el sector energètic europeu.
Ignacio Sánchez Galán va interpretar les adquisicions percentuals de Florentino com un "intent d'assalt al poder" i va impedir l’entrada del president del Reial Madrid al consell d’administració. Aquesta negativa va degenerar en una dura batalla empresarial i judicial que va acabar amb Florentino abandonant Iberdrola amb pèrdues milionàries.
Un empresari "global"
La postura de Riquelme és clara; emergeix com un empresari modern, internacional i innovador, que vol "professionalitzar" les estructures de poder del club que, sota el mandat de Florentino, brillen per la seva absència. El múscul financer de l'empresari alacantí és tan elevat que no es veu frenat per cap dels requisits que el president blanc va imposar als estatus per blindar-se en el càrrec. Riquelme els compleix tots tres: és soci del Madrid des de fa més de vint anys, té nacionalitat espanyola i disposa de la capacitat financera necessària per avalar prop de 200 milions d’euros, corresponents al 15% del pressupost del club.
El cercle de Riquelme: empresaris i esportistes de renom
Tot i no ser una figura pública de notorietat, Riquelme està rodejat d'un cercle de contactes privilegiats en el món empresarial i de l'esport. La relació més sonada és la que té amb Rafa Nadal, ja que Cox és patrocinadora del Team Rafa, equip impulsat per l'extenista balear. Aquesta estreta amistat va fer sorgir rumors d'una possible vinculació de Nadal a la candidatura de Riquelme, però el mallorquí va sortir ràpidament al pas per desmentir-los: "He llegit informacions que em relacionen amb possibles candidatures a la presidència del Reial Madrid; però vull aclarir que no són certes", va explicar Nadal en un missatge a xarxes.
Amb tot, sembla gairebé impossible que Riquelme pugui arribar a fer ombra a un Florentino decadent, però encara molt poderós i que s'esforça de valent per controlar el relat mediàtic. Només Florentino pot perdre aquestes eleccions, de fet, només ho pot fer el Florentino que vam veure durant la roda de premsa del 12 de maig: un home desorientat i iracund, responsable d'un circ esperpèntic digne dels personatges més corruptes del futbol dels anys 90. La campanya serà decisiva per veure si Florentino manté el càrrec i el poder, que tant l'obsessiona, o si l'alacantí Riquelme assalta el "tron" i el Reial Madrid torna a tenir un president dels Països Catalans.