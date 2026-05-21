500 euros més al mes i reforç a la inclusiva: els sindicats fixen les condicions per negociar amb Educació

Comença l'estira-i-arronsa d'ofertes i propostes entre sindicats i Educació. Després de l'acostament de posicions de la llarga reunió de dimecres a la tarda, les organitzacions sindicals -inclòs Professors de Secundària, que de moment es manté al marge de les reunions de negociació- han posat sobre la taula de la conselleria una contraproposta amb les seves demandes. Aquest és el compromís que van adquirir en la mesa de dimecres, i avui mateix l'abordaran en la trobada que just ha arrencat a les quatre de la tarda a la seu del departament. El document de treball és clar i concís, i manté moltes de les reivindicacions que ja han ressonat durant totes les jornades de vaga. Els principals punts són els salaris i les reclamacions per a la inclusiva. Els sindicats mantenen que tots dos són aspectes prioritaris en igualtat de condicions.
En matèria salarial, un dels principals esculls entre ambdues parts, la part social de la mesa fixa com a condicions establir una "clàusula de garantia salarial" que s'actualitzi anualment d'acord amb l'IPC. En contraproposta al plantejament d'Educació -que aposta per incrementar els sous a través de tres complements vinculats a les tutories, dos dels quals no existien fins ara-, els sindicats proposen articular la millora salarial "a través d’un complement universal per a tot el col·lectiu que garanteixi un augment en la part depenent de la Generalitat". És a dir, que es complementi amb la pujada de l'11% fixada per a tots els funcionaris de l'estat espanyol.
En concret, per als sindicats, aquest complement hauria de traduir-se en un increment del 6% el 2026, un 4% el 2027, un 4% més el 2028 i un 4% el 2029. D'aquesta manera, doncs, l'increment seria d'un 18% en els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, de cara als pròxims quatre anys, l'increment salarial equivaldria a 478 euros més al mes per als metres -que actualment tenen un sou de 2.496 euros-, i 544 euros per als professors de secundària, que cobren 2.837 euros. El pacte signat per CCOO i UGT amb Educació contempla una pujada de 200 euros mensuals a quatre anys vista. Amb aquest canvi de paradigma, els sindicats consideren que es podria recuperar el poder adquisitiu perdut des de les retallades de 2009.
Els sindicats, a més, reclamen que el Govern es comprometi a reconèixer el deute dels sexennis -una qüestió pactada pels sindicats minoritaris el gener de 2024, però que encara no s'ha materialitzat del tot- i un augment del 30% dels estadis, un dels punts sobre els quals els sindicats minoritaris també posen el focus. També el cobrament de les hores extres per nocturnitat de les colònies i una compensació horària -és a dir, millorar lleugerament un dels aspectes segellats en el pacte del març-, la convocatòria de places de catedràtics a secundària -els quals tenen un salari superior als altres docents- i la millora del complement específic per als coordinadors digitals.
Augmentar les plantilles per enfortir l'escola inclusiva
La contraoferta dels sindicats va més enllà de la qüestió salarial. Pel que fa a la gestió de les plantilles, els sindicats de la vaga exigeixen que el Govern garanteixi que no es tancaran més centres educatius del sistema d'ensenyament públic. En aquest sentit, per reduir les ràtios i enfortir l'escola inclusiva, els sindicats exigeixen la creació de 6.400 noves dotacions. En aquests moments, l'oferta d'Educació situa aquest increment en 2.406 noves dotacions, la meitat de les quals, aproximadament, destinades directament a l'escola inclusiva. Aquesta xifra ja és major que la pactada inicialment en l'acord amb CCOO i UGT del mes de març.
Dins aquest bloc temàtic, els sindicats també fixen com a marc per a la negociació la reclassificació del personal d'atenció educativa -una reivindicació que fa anys que s'arrossega, i que el Parlament s'ha compromès a resoldre- i la "internalització dels recursos" d'aquests treballadors de l'administració. A més, també demanen revisar encara més les ràtios de les aules, ja que consideren que les actuals encara són massa elevades.
Consensuar els currículums
Les organitzacions sindicals també fixen com a mínim per negociar que el currículum educatiu estigui consensuat amb tota la part social de la mesa, incloent-hi els seus canvis. Aquesta, de fet, ha estat una de les reivindicacions que ha abanderat Professors de Secundària des de l'esclat del conflicte, i l'exclusió del departament en la seva oferta inicial ha estat un dels motius pels quals no han volgut seure a les meses de negociació. En matèria curricular, també reclamen aturar la reforma de l'ordenació de les assignatures de batxillerat -la polèmica fusió de ciències- i establir una distribució horària de matèries consensuada. En resum, consensuar uns currículums "clars i estructurats".
Aquesta és la contraoferta dels sindicats educatius que presenten a la mesa sectorial extraordinària d'aquesta tarda. El principal tema a abordar és la millora retributiva del conjunt del personal docent, l'aspecte en què les posicions entre Govern i organitzacions sindicals estan més allunyades. Ambdues parts, però, ja van deixar clar després de la trobada de dimecres que estan disposats a negociar tant com calgui per resoldre el conflicte. Si aquest dijous no s'assoleix cap acord en relació amb els salaris, divendres es reprendrà el tema en la següent reunió convocada. Professors de Secundària manté que tornarà a les negociacions quan el Govern accepti el seu marc de negociació: "Quan aquest marc de negociació unitari sigui acceptat per l’administració, tornarem a seure a la mesa de negociació", defensen.