La frase de Maria Eugènia Gay amb micròfon obert que indigna treballadors de serveis municipals

La comissió municipal en què s'havia de tractar la situació d'indignació que viuen alguns treballadors de serveis de l'Ajuntament de Barcelona -escoles bressol, biblioteques, Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) o serveis socials- va acabar amb un d'aquells episodis que afegeixen més tensió a la relació entre les parts. Durant el debat, alguns representants de sindicats com la Intersindical o Ábacos estaven presents al final de la sala. En un moment en què alguns d'aquests treballadors van estossegar repetidament, el tercer tinent d'alcaldia Albert Batlle va aturar la sessió i els va expulsar. Finalment, però, es va reprendre la comissió amb els treballadors encara a la sala i quan el debat ja havia acabat i marxaven es va produir una altra enganxada. En aquell moment, es van escoltar les paraules de la segona tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, a través d'un micròfon obert: "En mans de qui estan els nostres nens, desde luego". Tot seguit, va afegir "no words, tinent Batlle" i quan intentava continua enraonant, Batlle li va demanar silenci.
L'episodi es va produir aquest dimecres durant la Comissió de Seguretat, Presidència i Règim Interior. Servia d'avantsala a un ple extraordinari que han reclamat Junts, BComú i ERC de manera conjunta perquè el govern municipal doni explicacions després que s'hagin encadenat diversos mesos de protestes i vagues de serveis bàsics de l'Ajuntament de Barcelona, tal com ha anat explicant Nació.
Ara, però, les paraules de Gay han encès encara més la situació i aquest dijous els sindicats presents han compartit un vídeo a Instagram en què lamenten el fons del qüestionament de la tinent d'alcaldia. "Aquesta frase és molt preocupant perquè està insinuant que una educadora de bressol, una treballadora dels serveis socials o una professional del servei públic deixa de ser vàlida per protestar i defensar els seus drets. Hem de recordar que les persones que avui alcen la veu són les que cada dia sostenim escoles bressol, serveis socials i tots els serveis públics amb ràtios impossibles, manca de recursos i pressió constant", recalca la representant d'Ábacos que parla al missatge de reacció.
L'enganxada es pot veure a partir del 1:23:12 del següent vídeo:
Instants abans de les paraules de Maria Eugènia Gay hi havia hagut un estira-i-arronsa entre el tinent d'alcaldia Albert Batlle, que actuava com a president de la comissió, i un dels membres de la Intersindical, que mentre recollia per marxar va deixar anar alguns comentaris d'indignació amb el tarannà del govern com "dialogar és dialogar", "us estem escoltant de fa molts mesos" o "és força trist". A banda, alguns companys abans havien dit "vergonya" o "dimiteixi" mentre abandonaven la sala. Tot dirigint-se al darrer sindicalista, però, Batlle va insistir diverses vegades fins a dir-li: "Faci el favor de sortir. L'expulso de la sala".
De moment, la situació dels treballadors de diversos serveis municipals continua sense trobar una sortida. El govern municipal promet "continuar dialogant", mentre els sindicats en protesta, entre els quals també hi ha la CGT, encara esperen concrecions. I la setmana vinent hi haurà un plenari extraordinaria per debatre aquesta situació al mateix consistori.