Els bibliotecaris se sumen a les protestes (i vagues) dels serveis públics revoltats a Barcelona

El conflicte obert a Barcelona que tenen els treballadors de diversos serveis municipals amb l'Ajuntament suma un nou agent al clima de protestes: els bibliotecaris, tant els de la Diputació com els del Consorci de Biblioteques de Barcelona. En una setmana marcada per la literatura, amb la Diada de Sant Jordi a tocar, sindicats com la CGT i la Intersindical han convocat una vaga de 24 hores per a aquest dimarts. Els treballadors cridats a l'aturada laboral són uns 3.000, apunten els sindicats amb especial pes al sector social del consistori. Per fer-se sentir, han engegat una mobilització a la seu del districte de Sants-Montjuïc i prometen noves accions els pròxims dies. Per Sant Jordi, s'anuncien accions a punts marcats per la festa literària, com la plaça Sant Jaume o el portal de l'Àngel.
Fins ara, el conveni col·lectiu havia indignat diversos serveis públics de Barcelona i havia iniciat vagues en camps com el de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC), les escoles bressol, el Servei d'Atenció a les Violències Masclistes (SARA) o els Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADs). Se senten la part perjudicada de l'administració pública en un conveni que sí que va comptar amb el suport del gruix de sindicats de la negociació (CCOO, UGT i CSIF), amb més força en el gruix de la plantilla municipal.
Per la banda dels bibliotecaris, que amenacen de protagonitzar vagues recurrents els dissabtes a partir d'ara, s'acusa l'adminsitració d'haver descuidat un servei bàsic. "Arrosseguem mancances històriques i greuges comparatius respecte de la resta de la plantilla municipal: no tenim conciliació, fem jornades de fins a onze hores seguides i encadenem sis o set dies de treball consecutius. No tenim flexibilitat ni teletreball i a l’any, fem de mitjana 18 jornades més que qualsevol persona que treballi cinc dies a la setmana. També estem exposades a situacions de violència sense disposar de cap protocol, eines o recursos adequats per fer-hi front", exposa la CGT en un comunicat.
El mateix sindicat detalla que fa temps que van demanar una reunió amb els màxims responsables de Recursos Humans i de l'Institut Municipal de Serveis Socials per abordar les queixes que s'acumulen a diversos àmbits professionals. Dos mesos després d'haver-ho reclamat al mateix alcalde Jaume Collboni, durant una acció de protesta, la trobada encara no s'ha produït. Així, les protestes i vagues continuen acumulant-se. De moment, l'Ajuntament manté que tot el que han d'opinar va ser el que es va pactar amb la resta de sindicats a la negociació del conveni col·lectiu.