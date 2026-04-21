és sinònim de regalar o regalar-se llibres. I és molt habitual fer llistes de recomanacions -a Sant Jordi Nació n'hem publicat una amb 20 llibres per no equivocar-se-. Ara bé, més enllà dels títols que segur que seran un èxit, d'aquelles novetats ben promocionades, sempre hi ha joies amagades.
Per descobrir-les hem parlat amb els que en saben més, els
responsables de les llibreries. Llibreters com l' Andrea Giovannali, un llombard que fa una dècada es va establir a la Noguera, o la Fe Fernández, que desenvolupa el seu projecte més personal a les Franqueses del Vallès. També Toni Ferron, responsable de la mítica Foster & Wallace de Vic o de l' Eli Sánchez, una de les ànimes del Soterrani de Tarragona. La Finestres i Ona Llibres de Barcelona, la Lluerna de Ripoll, la Lle3 de la Ràpita, la Parcir de Manresa i la Synusia de Terrassa completen la tria.
En cada cas, han recomanat als lectors un parell de llibres de
ficció i dos més de no-ficció. N'hi ha per triar i remenar (i per fugir de les llistes més clàssiques d'aquest Sant Jordi). Per fer possible la llista de recomanacions: hem comptat amb el suport dels periodistes locals de Nació: Irene Giménez, Pere Fontanals, Àlvar Llobet, Joan Navarro i Antonio Ramos. Consulta les recomanacions de:
L'Argonauta: brúixola literària a la capital de la Noguera
L'
Andrea Giovannoli, un balaguerí provinent de la Llombardia, comanda la llibreria Ens proposa una travessia literària que va des de la introspecció més hipnòtica fins a la crònica històrica més sorprenent. l'Argonauta. Ficció
Virgil de Quim Espanyol (Edicions de 1984). Una novel·la delicada i alhora profundament inquietant, que ens convida a entrar en la ment d’un protagonista solitari, observador i ple de matisos a través d'una prosa hipnòtica.
Pel carril del mig d' Albert Pijuan (Segona Perifèria). Un text viu, àgil i ple d’ironia, que captura molt bé les contradiccions del nostre temps amb una mirada lúcida, divertida i una crítica que enganxa des de la primera pàgina. No-ficció
Adolescencia. La edad de la potencia d' Evania Reichert (Ediciones La Llave). Un assaig que reivindica l’adolescència com una etapa de força i transformació, fugint dels tòpics i convidant a entendre el potencial real dels joves.
Instrucción de novicias d' Anna Garriga (Blackie Books). Una recerca fascinant que ens descobreix els convents del Barroc com a centres de vida governats per dones on convivien la política, l'economia, el desig i l'ambició.
L’Espolsada: un refugi de pausa, conversa i cultura a les Franqueses
presumeix de ser una llibreria de proximitat, un espai on la identitat es construeix a través de cada membre de la seva comunitat. És el projecte personal de la L’Espolsada Fe Fernández, traductora de formació i llibretera per vocació, que ha convertit el seu establiment en un dels grans epicentres de la lectura al Vallès Oriental. Ficció
Un assumpte familiar de Claire Lynch (Periscopi). Una primera novel·la molt potent que aborda una realitat històrica sovint silenciada: la vida i les vivències de les primeres generacions de dones lesbianes.
Acció de gràcies per una casa de Stefanie Kremser (Edicions de 1984). El primer llibre que l'autora escriu directament en català. Una obra emotiva i política que, a partir d'una vivència pròpia i una del Brasil, ens recorda la fragilitat de tenir una llar. Infantil
Em dic Liceu de Albert Asensio (Nórdica). Una història il·lustrada del Gran Teatre del Liceu explicada en primera persona pel mateix edifici, amb una edició molt cuidada i delicada.
Volàtil de Àlex Nogués, il·lustrat per Helena Mompó (Akiara). Un preciós recull de poemes sobre la natura, l'observació i la importància d'aturar-se per valorar les petites coses.
Llibreria Finestres: un oasi en ple bullici de l'Eixample
La
Marta Sabaté ens obre les portes de la , el buc insígnia de la fundació que s’implica activament en tota la cadena de valor del llibre. Amb els seus dos establiments bessons al carrer Diputació de Barcelona, s'ha consolidat com una de les llibreries amb més encant de Catalunya, un espai on la difusió i la lectura compartida són les veritables protagonistes. Llibreria Finestres Ficció
Un assumpte familiar de Claire Lynch (Edicions del Periscopi). Una història de personatges imperfectes però extremadament humans, de silencis que duren dècades i que destrossen relacions familiars, de coses que passaven en un passat no molt llunyà i que, suposadament, "mai podrien tornar a passar".
Tot era el mateix forat de Eider Rodriguez (Edicions del Periscopi). L’autora torna als relats de forma magistral, transitant amb una mirada implacable els territoris ambigus en els quals es troben les seves protagonistes, posant el focus en els petits detalls quotidians i paraules precises als conflictes interns de totes elles, fent-nos intuir el cataclisme. No-ficció
Una Woolf pròpia de Ali Smith (Raig Verd). Una petita joia pels amants de la Virginia Woolf, plena d'amor cap a ella i cap a la literatura de la mà d'una de les veus més intel·ligents de la literatura anglosaxona actual.
Dones de foc de Dolors Marín (Angle Editorial). La història de 13 dones d'arreu d'Europa, algunes encara desconegudes avui en dia, que participaren a la Guerra Civil i com aquest va ser un dels moments decisius de les seves vides.
Llibreria Foster & Wallace de Vic, exquisidesa literària en estat pur
El llibreter
Toni Ferron, de la petita i encantadora llibreria de Foster & Wallace Vic, es decanta per apostes literàries "diferents". Ficció
Els moixons de Montse Virgili (La Magrana). El retrat tendre i emocionant d'unes dones que no volen rendir-se.
Cop de llum de Rita Bullwinkel (La Segona Perifèria). El primer assalt d’una autora que caldrà seguir amb atenció: una novel·la frenètica, rítmica i sorprenent, d’estil agosarat i mirada revolucionària. No-ficció
L'última vegada que et dic adeu de Natza Farré (Angle Editorial). Amb lucidesa, però també amb ironia, tendresa i elegància, dissecciona les seves vivències com a germana petita d’un drogoaddicte.
Natura fosca d' Elvira Prado-Fabregat (Editorial Barcino). Una lectura atenta de Solitud de Víctor Català i del seu ideari: una introducció a l'ecocrítica, la disciplina que estudia la construcció cultural de la natura.
Llibreria Lle.3: batec cultural de l’Ebre entre llibres i idees
L'
Àngels Caparrós, de la llibreria de la Lle.3 Ràpita, aposta per tries personals i obres amb identitat territorial, posant el focus en el teixit editorial de les Terres de l'Ebre. Per deformació professional, s’inclina també pels títols dedicats a la llengua i la literatura, oferint una selecció que combina l'activisme lingüístic amb la narrativa més emotiva. Ficció
Funambulistes d'emocions de Jesús Serrano (Onada Edicions). Relats breus que, a través de vivències quotidianes, ensenyen les dificultats de créixer, a qui estimar i com sobreviure; una història menuda i alhora universal.
Tan poca vida de Hanya Yanagihara (Amsterdam Llibres). Una història crua però molt real d'amistat de quatre personatges difícils d'oblidar. No-ficció
Manual de defensa del català d' Òscar Andreu (Univers Llibres). Un llibre que reivindica l'ús del català per salvar-lo amb l'humor característic del seu autor.
Reflexions (socio)lingüístiques des del bell mig de la catalanofòbia de Miquel Àngel Pradilla (Onada Edicions). Una obra que qüestiona la continuïtat sense estridències de la varietat geogràfica tortosina del català.
La Lluerna de Ripoll, un esclat de cultura enmig de la foscor
Carla Escarrà i Marta Barceló són les responsables de , una llibreria cooperativa de la Lluerna Ripoll, oberta a inicis de 2022 i que mostra la importància de la cultura fins i tot en les circumstàncies més difícils. Aquestes són les seves recomanacions des del bressol de Catalunya: Ficció
Criatures podrides d' Amy Twigg (Ela Geminada). Un debut literari d'una jove autora britànica que ens descobreix la violència patriarcal, la ràbia femenina i els perills de les comunitats que prometen la salvació.
Cavalls salvatges de Jordi Cussà (Comanegra). Obra mítica d'aquest autor berguedà que ens mostra vida i misèries dels anys vermells de la droga a la Catalunya interior. Una petita obra mestra fora de tota moralitat i un ús de llengua més que exquisit. No-ficció
Es mengen els gats de Míriam Cano (Ara Llibres). Petita càpsula d'assaig que ens dóna claus per entendre com funciona el missatge de l'extrema dreta, així com també pistes per desactivar-lo.
Algun dia, tothom hi haurà estat sempre en contra d 'Omar El Akkad (L'Altra). A cavall entre les memòries i la crònica més incòmode, aquest llibre posa paraules a les atrocitats que s'estan cometen a Gaza, i les conseqüències devastadores de no prendre partit.
Una compradora a la recerca de joies literàries per Sant Jordi
Hugo Fernández
Ona Llibres: 100% en català al centre de Barcelona
té una singularitat remarcable: el 100% de les publicacions són en català. Els llibreters Ona Llibres Guillem Seva i Magda Farré ens porten propostes que destil·len qualitat i compromís. Ficció
Prometeu de mil maneres de Carles Rebassa (Univers). L’enamorament d’en Prometeu i el jove Carles. Palma com a teló de fons. Lluita de classes. Marginalitat. Poesia i una gran prosa unides en aquest esplèndid llibre.
Amèlia de les Camèlies d' Etna Miró (Cap de brot). Un brillant debut literari. L’Amèlia, els personatges que l’acompanyen, una crítica a la Barcelona esnob. Rodoreda. Llenguatge cuidat al detall. Sàtira. Gaudireu molt la lectura i el regalareu. No-ficció
Manual de defensa del català d' Òscar Andreu (Univers). Aquest llibre és l'autobiografia lingüística de tots. La situació del català, amb humor i claredat. I una proposta simple per assegurar-ne la pervivència: parlar català. Tot un decàleg perquè no desaparegui la nostra llengua.
El pit adormit de Dolors Miquel (Edicions 62). Són memòries, és poesia i també assaig. Viure un càncer de pit i escriure en paral·lel sobre la dona en la història i la literatura. Una lectura molt evocadora de Dolors Miquel, recent 26è Premi Jaume Fuster.
Llibreria Parcir de Manresa: la tradició al cor de Catalunya
L'
Antoni Daura, al capdavant de la -l'establiment més tradicional i emblemàtic de la capital del Bages-, ofereix una tria que equilibra la memòria històrica amb el retrat social més punyent. Llibreria Parcir Ficció
Ferma sobre la terra d' Ascen Capel (Edicions 62). En temps de guerra (1938) a casa nostra, la novel·la reflecteix el drama, la solidaritat i la resistència, en clau femenina.
La gata de Joan Esculies (Edicions de 1984). Una gata que, tradicionalment té una vida tranquil·la es veu abocada, amb uns nous amos, a una situació ben diferent, sobrevivint a contextos desesperats. Aquest animal serveix a l'autor per fer un retrat actual dels estadants en urbanitzacions de l'extraradi barceloní. No-ficció
Per sempre més de Ramon Mirabet (Columna). Una obra molt personal i íntima d'un músic reconegut que ens explica, entre d'altres coses, com acompanya el seu pare a l'etapa final de la seva vida.
La Catalunya discoteca de Francesc Canosa (Comanegra). Una crònica curiosa de les relacions socials en un país on l'oci nocturn (especialment als anys setanta i vuitanta del segle passat) girava a l'entorn de les discoteques, en aquest cas exemplificat magistralment amb la mítica Big Ben de Ponent.
Llibreria Synusia: pensament crític i comunitat a l'Ateneu Candela
La
és un d’aquests projectes que val la pena descobrir. Situada a l'altell d'una antiga fàbrica tèxtil dins del centre social Llibreria Synusia Ateneu Candela, és una llibreria especialitzada en literatura “infantil i juvenil, pensament crític, antiracisme i transfeminismes”. Aquestes són les recomanacions de Maria Cardona: Ficció
Punt d’Aranya de Nerea Pallares (Edicions del Periscopi). Una novel·la marinera i coral on s’entrellacen la brisa del mar i les puntes de coixí, el tràfic de drogues i les llegendes ancestrals, les moires i els vídeos de TikTok.
Algun dia tothom hi haurà estat sempre en contra de Omar El Akkad (traducció de Mercè Ubach, L’Altra Editorial). Un llibre que denuncia la incapacitat i les trampes del llenguatge a l’hora de descriure les atrocitats que s’estan cometent a Gaza i les conseqüències devastadores de no prendre partit. No ficció
Les primeres tremolors de Les Soulèvements de la Terre (Manifest Llibres). El moviment ecologista planteja, a tall de manifest, com s'organitzen per aturar el desastre ecològic i dona peu a reflexions profundes sobre les formes d’organitzar la lluita avui dia.
El capital sexual de Na Pai (Tigre de Paper). Aquest llibre s’endinsa en la intersecció entre sexualitat i estatus, explorant tot el que fem per agradar, seduir i mantenir les nostres relacions en el sistema actual.
El Soterrani, una llibreria amb encant al cor de Tarragona
L'
Eli Sánchez i l' Andreu Pinyol són dues de les tres ànimes de la llibreria cooperativa , ubicada al carrer August de el Soterrani Tarragona. L'establiment va obrir portes ara fa tot just tres anys i enfronte amb molta il·lusió el quart Sant Jordi. Recomanacions d'assaig són apostes personals, mentre que les de ficció inclouen un llibre de relats i una novel·la, amb protagonisme per a la IA: Ficció
Sembla mentida de Miqui Otero, Irene Pujadas i Jordi Puntí (Quaderns Crema). Molt bon recull de relats, amb diferents estils i històries molt quotidianes.
Memòria d'Eco d' Alicia Kopf (L'Altra Editorial). Ha tingut molt bones crítiques i té un punt de ciència-ficció, amb protagonisme per a la intel·ligència artificial i com ens hi relacionem. No-ficció
La Caixa. Una història mai explicada de Rafa Burgos (Pol·len Edicions). Parla sobre les misèries de "la Caixa" com a banc. El vam presentar a la llibreria i ens va semblar molt interessant.
A les presons del possible de Marina Garcés (Tigre de Paper). Ens agrada perquè explica com sortir millor, o més organitzats, de les crisis.