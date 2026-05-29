«La Balanguera» sona a tot Mallorca en commemoració dels cent anys de la versió musicada

Mallorca ha cantat aquest divendres a l'uníson La Balanguera. En commemoració dels cent anys de l'estrena de la versió musicada de l'himne mallorquí, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha impulsat una cantada simultània per celebrar l'efemèride i que ha comptat, fins i tot, amb el suport de les institucions balears. La iniciativa ha constat de dues parts: una protagonitzada per més de 250 centres educatius aquest matí i una altra aquesta tarda, quan la convocatòria s'ha traslladat a les places i els carrers dels municipis de l'illa.
D'una banda, aquest matí, més de 250 centres educatius -entre escoles, instituts i la Universitat de les Illes Balears- han interpretat l'himne. Alumnes i professors han sortit als patis dels centres després de setmanes d'assajos per cantar La Balanguera. L'esdeveniment principal s'ha celebrat al Centre Cultural de la Misericòrdia (Palma), on hi han participat nou dels centres i on han assistit personalitats institucionals, com ara la presidenta del Govern Marga Prohens.
A la tarda, el torn era de la societat civil. A les 20 hores, els habitants dels municipis mallorquins han sortit a les places i altres espais públics dels pobles per repetir l'escena d'aquest matí en homenatge a la peça musical, consolidada com un dels símbols culturals més reconeguts de l'illa.
Què es commemora?
El 29 de maig de 1926 va ser el primer cop que es va poder sentir la versió musicada de La Balanguera, que neix del poema de Joan Alcover -que va morir també fa cent anys- acompanyat de la melodia d'Amadeu Vives. Concretament, la peça es va estrenar al Palau de la Música de Barcelona, i avui se celebra el centenari d'aquell dia. A més, des del 1996, aquest és l'himne oficial de Mallorca i, tot just enguany, també es compleixen 30 anys d'aquesta efemèride.
Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'OCB, una entitat històrica que treballa per la defensa de la llengua, la cultura i el país. Tot i les crítiques d'alguns col·lectius, les administracions del PP també s'han vist obligades a fer-hi costat, com ara el Consell de Mallorca i el Govern de les Balears, que també han participat en els actes d'aquest divendres.