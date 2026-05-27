El Palau Robert de Barcelona tancarà per reformes durant un any i mig

El Govern ha anunciat aquest dimecres la reforma integral del Palau Robert a Barcelona per transformar-lo en un “gran centre d’exposicions ciutadanes”, amb una aposta pels formats immersius i participatius. Amb un pressupost de 7 milions d’euros, l’executiu català impulsa una “renovació profunda” de l’equipament del passeig de Gràcia. Mentre durin els treballs el Palau Robert haurà de tancar les portes. Per això, el Govern estudia traslladar l’activitat cultural temporalment en un altre espai a Barcelona o en un format itinerant arreu del país.
En un comunicat, el Govern ha explicat que sis equips s’han presentat a la licitació que l’executiu va obrir, mitjançant Infraestructures.cat, a finals del mes d’abril per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d’obres de la rehabilitació integral de l’edifici del Palau Robert. Ara, el Govern té nou mesos per a triar el projecte guanyador i iniciar els tràmits d’adjudicació.
Un cop adjudicat, l’equip guanyador elaborarà el projecte i s’hauran de licitar i adjudicar les obres. La previsió és que els treballs a l’equipament s’iniciïn cap a l’estiu de l’any 2028 i tinguin una durada de 18 mesos, amb finalització prevista a inicis de l’any 2030.
Es tracta d’una rehabilitació “necessària” per resoldre mancances importants de l’edifici, especialment en matèria d’accessibilitat i de ventilació. Com que el Palau Robert està catalogat com a bé cultural d'interès local (BCIL), això obliga a garantir-ne la conservació i adequació als estàndards actuals. La intervenció també permetrà regularitzar la llicència d’activitats: tot i que l’equipament no estava obligat a disposar-ne en el moment de la seva obertura —ja que la normativa és posterior—, sí que l’ha de regularitzar en el marc d’una reforma integral com l’actual.
Un cop reobert, el Palau Robert recuperarà el seu ús com a espai museístic i d’exposicions, reforçant el seu paper com a plataforma de connexió entre la ciutadania, la cultura i els grans debats contemporanis.
El Palau Robert és un edifici històric situat al passeig de Gràcia de Barcelona, construït a principis del segle XX com a residència privada. Posteriorment, va passar a titularitat pública i es va destinar a usos institucionals i culturals. Amb els anys, s’ha consolidat com un espai de referència per a exposicions i activitats obertes a la ciutadania, especialment en l’àmbit de la difusió cultural i social.
Les exposicions programades al llarg de l’any 2025 al Palau Robert van registrar 284.276 visitants, un 6% més que l’any anterior. L’exposició més visitada va ser "La Cubana. 45 anys jugant a fer teatre", seguida de "Cul a Terra! Caus i esplais, escoles de ciutadania" i "70 anys fent Vall d’Hebron amb tu".