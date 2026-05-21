Gemma Martínez, nova directora de «El Periódico» a partir de l'1 de juny

El grup editorial Prensa Ibérica ha nomenat la periodista Gemma Martínez nova directora de El Periódico, la qual ocuparà el càrrec a partir de l'1 de juny, rellevant el fins ara director, Albert Sáez. Martínez formava part de l'equip del diari des de 2020, quan es va incorporar com a directora adjunta. Abans havia treballat a Levante, la capçalera del grup editorial al País Valencià, on exercia de subdirectora.
Té una llarga experiència dins el periodisme econòmic, especialment en el sector de la banca, ja que va treballar durant més de vint anys al diari Expansión. També ha estat corresponsal a Nova York pel mitjà econòmic de referència.
Tal com relaten des de El Periódico, Martínez ha estat una peça clau de l'equip de redacció que es va configurar amb la incorporació de Sáez a la direcció. La fins ara directora adjunta ha liderat la reformulació del producte digital en àrees clau com la informació econòmica, participant en la primera etapa del suplement Actius, actualment dirigit per Martí Saballs, ha posat en marxa projectes com Empoderades, Amb P de Planeta, Nodes i Economia de Prop.
Una aposta pel periodisme local
Martínez també ha format part de l'equip que ha impulsat la informació local dins El Periódico, amb la creació de 17 edicions digitals en l'àrea metropolitana i a Tarragona, la informació cultural i els esports. També ha estat la responsable de la implementació dels nous fluxos de treball per a transformar la relació amb els lectors.
A partir d'ara, amb el canvi de cares a la direcció, Albert Sáez es dedicarà en exclusiva a la tasca de director general de continguts del grup editorial. Una tasca que ja va assumir fa dos anys, però que fins ara havia compaginat.