La literatura catalana, convidada d'honor al Saló Internacional de Torí

La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí 2027, un esdeveniment literari de referència a Europa. Així s'ha anunciat aquest dilluns durant el balanç de l'edició d'aquest any de la ciutat italiana. El certamen va celebrar la primera edició l’any 1988 i, actualment, és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
La presència del convidat d’honor es concreta en un estand d'uns 150 metres quadrats amb un escenari on s’ofereixen conferències, presentacions de llibres i signatures. També inclou una llibreria, amb títols traduïts a l’italià i en llengua original. En l’última edició va comptar amb més de 230.000 visitants, un miler d'expositors i 2.500 activitats. D'aquesta manera, doncs, la presència de la literatura catalana en un certamen d'aquestes característiques suposa un gran aparador per la llengua en un dels certàmens de més prestigi internacional.
Alhora, també inclou la participació d’entre 15 i 20 autors, que participen tant a actes al Saló com a fora de la fira. Segons indiquen, seran escriptors de ficció, no ficció, poesia, còmic i literatura infantil i juvenil. També es faran activitats culturals complementàries a la ciutat de Torí, fora de la fira, i no només vinculades al sector del llibre.
Els orígens de la fira
La Fira és un projecte de quatre institucions, l’Associazione Torino, la Città del Libro, la Fondazione Circolo dei lettori i la Fondazione per la Cultura Torino. Compta amb un Rights Centre amb més de 550 professionals, clau per a la compravenda de drets editorials, la internacionalització d’autors i la creació de noves aliances entre editors, traductors i agents literaris. Durant els darrers anys han sigut convidats d’honor Grècia (2026), Països Baixos (2025), la llengua alemanya (2024), Albània (2023), la llengua espanyola (2019) i França (2018).